Красим старую одежду: инструкция, как бюджетно обновить свой гардероб

В случае если ваша одежда потеряла свой цвет, не обязательно от нее избавляться. Есть простой способ, который освежит ваши вещи — краска для одежды. Такой компонент можно приобрести в таких вариантах: порошок, паста, аэрозоль и натуральные красители. FurnishHome предлагает детальную инструкцию, как можно в домашних условиях обновить одежду.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подбираем все необходимое

Самым первым этапом будет выбор красителей, так как они бывают разные. Есть два самых распространенных варианта: натуральный и готовый. С готовым все легче, они продаются в небольших пакетах и цвет можно подобрать любой. А вот с натуральными чуть сложнее: это касается подбора цвета, потому что его нужно добывать из продуктов и подручных средств. Например:

красный — марганцовка, фукорцин, свекла или ягоды;

оранжевый — куркума, чистотел и календула;

желтый — почки тополя, древесные листья или кора березы и цедра;

зеленый — зеленка, шпинат или другая похожая растительность;

синий — ежевика, шалфей;

коричневый — чай, луковая шелуха, хна или кора дуба;

черный — натуральный кофе.

С палитрой мы кратко разобрались и осталось выбрать, какой именно краситель лучше. Все зависит от предпочтений, но для первого раза рекомендуется использовать готовый порошок, так как можно не попасть в цвет с натуральными ингредиентами.

С этим все понятно, но как раскрасить одежду в разные цвета? Легко: если вы хотите нанести небольшой рисунок на вашу футболку, то приобретите набор акриловых красок для ткани. Таким образом вы сможете поэкспериментировать со своей старой одеждой.

Красим одежду

Перед тем как покрасить одежду, необходимо собрать весь необходимый инвентарь:

глубокий резервуар, в который должна поместиться ваша одежда;

емкость для красителя;

деревянные лопатки или ложки;

вода;

краситель;

резиновые перчатки;

столовая соль;

нашатырный спирт;

уксус;

пищевая пленка.

Мы собрали компоненты, которые подойдут как для покраски джинсов, так и для небольшой блузки или легкого шарфика.

Пошаговый мастер-класс

Давайте начнем с элементарного, например, покрасим легкую блузочку. В первую очередь вещь необходимо постирать. Начнем.

Первый секрет: чтобы покрасить одежду равномерно, ее нужно предварительно замочить в обычной воде. Затем выдержать примерно 2-3 минуты.

Далее возьмите пакетик с красителем и внимательно прочитайте его расход, так как каждый производитель делает компонент по индивидуальной разработке.

Теперь засыпьте примерно 2-3 грамма красителя в любую емкость, а после залейте теплой водой (100 мл).

Самое интересное: добавляем в воду с краской соль — 2 столовые ложки. Такой ингредиент сделает окрашивание равномерным.

В конце положите пол чайной ложки нашатырного спирта и перемешайте, а после добавьте 2 литра воды. Если одежда весит 300-500 грамм, нужно добавить от 6 до 8 литров воды.

Когда вы приготовили краску, можно достать блузку, которая была ранее замочена в воде и ее отжать, а после аккуратно погрузить в резервуар с краской. Убедитесь, чтобы жидкость полностью покрыла блузку.

Ждем приблизительно 5 минут.

Барабанная дробь — чтобы ускорить процесс, мы будем запекать блузку в микроволновой печи. Да-да, вам не послышалось.

Достаньте блузку из красителя, но только не выжимайте и переложите в подходящую по объему посуду. Главное, чтобы вещь была влажной, иначе она может подгореть в микроволновке. Можете немного добавить жидкости, из которой вы достали блузку.

Берем пищевую пленку и оборачиваем ею резервуар, кладем в СВЧ на 3 минуты. После этого процесса обязательно прополощите блузку.

Теперь самое главное: как закрепить краску на ткани? Внимание, кладем в отдельную емкость с водой (2л) 100 мл уксуса, перемешиваем и погружаем туда вашу одежду. Далее ополаскиваем в этой жидкости блузку, а после достаем, отжимаем и вешаем сушиться.

Готово, таким методом вы сможете обновить свою любимую вещь. В случае если вы хотите покрасить джинсы, то необходимо использовать такой способ:

Приготовьте краситель таким же методом, как и с блузкой.

Теперь вам необходимо перелить краситель в большую кастрюлю, добавить нужное количество воды и поставить на варочную поверхность (на медленном огне).

В процессе перемешивайте джинсы деревянными ложками.

Ждем примерно 10 минут, а после все делаем как в методе с блузкой, но без микроволновой печи.

Подведем итоги: используя простые материалы, можно продлить или модернизировать свою любимую вещь в домашних условиях. Можно восстановить даже кожаное изделие, но используя специальную краску для куртки в аэрозоле.