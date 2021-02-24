Латвийские дизайнеры примут участие в шоуруме в рамках Парижской недели моды

Три латвийских фэшн-бренда — Natalija Jansone, Nolo и Inch2 — примут участие в дигитальном шоуруме на виртуальной платформе Le New Black в период Парижской недели моды, которая начинается 1 марта.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Минувший год задал технологический вектор дизайнерам и представителям индустрии моды в целом. Мы стали свидетелями невиданных ранее феноменов — онлайн недель моды и digital-образов.

Проект на платформе Le New Black позволит модельерам получить новый опыт цифровых продаж и презентации изделий в виртуальном пространстве. Организаторы — бельгийские партнеры MAD и Flanders DC.

Такая возможность появилась благодаря международному проекту United Fashion, задача которого — помогать молодым брендам "открывать" доступ к новым рынкам и покупателям по всей Европе.

Бельгия завершает череду проведения дизайнерских шоурумов United Fashion вслед за Берлином, Ригой, Скопье, Лиллем и Лиссабоном. Балтийская федерация моды является официальным партнером United Fashion в Латвии и странах Балтии.

В четверг, 25 февраля, одновременно с запуском цифровых презентаций участников, дополнительно пройдет вебинар на тему "Анализ фешн-рынка стран Бенилюкс" с участием эксперта из Бельгии Астриды Лефевр. Шоурум продлится до июля 2021 года и объединит коллекции 30 отобранных европейских марок.

"В условиях, когда отменены многие главные мировые выставки фешн-индустрии и закрыты офлайн магазины, цифровые презентации коллекций — это фактически единственная возможность продолжать и развивать свой бизнес. Я надеюсь, что участие в таком известном шоуруме, как Le New Black, поможет нашим дизайнерам получить не только текущие заказы, но и обрести новых долгосрочных партнеров и закупщиков. Пожелаем им в этом удачи", — делится президент Балтийской Федерации моды Елена Страхова.

На протяжении последних четырех лет мероприятия проекта United Fashion проходили в каждой из стран-участниц (Бельгия, Франция, Латвия, Германия, Португалия и Македония), аккумулируя вокруг себя международное фэшн-сообщество, повышая компетенцию участников в области моды и предлагая новые возможности развития и выхода брендов на европейские рынки.