"Лето горячих парней": короткие шорты становятся трендом

Короткие шорты на мужчинах стали в последнее время одной из тем, жарко обсуждаемых в соцсетях. После того как актер Майло Вентимилья дважды появился на публике в такой одежде, обитательницы Twitter начали мечтать о лете, когда по улицам будут ходить мужчины с красивыми ногами. Эксперты, однако, напоминают: в городе этот предмет гардероба неуместен.

В соцсетях активно обсуждается новый тренд мужской моды, который определили сами пользователи. Накануне, 21 апреля, они обнаружили фото актера Майло Вентимильи, сделанное папарацци, — на нем он выходит из спортзала в ультракоротких шортах камуфляжной расцветки. Это уже второй раз, когда звезда "Героев" потрясает пользователей соцсетей своим рельефом — на фото нельзя не заметить великолепно проработанные четырехглавые мышцы бедра, — и в соцсетях не стихают возгласы восхищения и требования к мужчинам как можно активнее носить грядущим летом открывающие ноги короткие шорты.

Good night to everyone but especially to @MiloVentimiglia 🤤 pic.twitter.com/cHsP8amvUg