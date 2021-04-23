"Лето горячих парней": короткие шорты становятся трендом
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Короткие шорты на мужчинах стали в последнее время одной из тем, жарко обсуждаемых в соцсетях. После того как актер Майло Вентимилья дважды появился на публике в такой одежде, обитательницы Twitter начали мечтать о лете, когда по улицам будут ходить мужчины с красивыми ногами. Эксперты, однако, напоминают: в городе этот предмет гардероба неуместен.

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В соцсетях активно обсуждается новый тренд мужской моды, который определили сами пользователи. Накануне, 21 апреля, они обнаружили фото актера Майло Вентимильи, сделанное папарацци, — на нем он выходит из спортзала в ультракоротких шортах камуфляжной расцветки. Это уже второй раз, когда звезда "Героев" потрясает пользователей соцсетей своим рельефом — на фото нельзя не заметить великолепно проработанные четырехглавые мышцы бедра, — и в соцсетях не стихают возгласы восхищения и требования к мужчинам как можно активнее носить грядущим летом открывающие ноги короткие шорты.

Интернет-общественность начала восхищаться ногами Майло Вентимильи еще 5 апреля, когда в сетях появилась его первая фотография в коротких шортах. Тогда он тоже шел из спортзала в Западном Голливуде, а на лице у него была черная защитная маска. Примерно тогда же свое фото в этой одежде выложил Дуэйн "Скала" Джонсон — оказалось, он тоже выбирает короткие шорты для тренировки. Позже в Twitter появился еще один кадр мускулистого актера — звезды "Ведьмака" Генри Кавилла. Публикации черно-белых фотографий, на которых он занимается спортом на свежем воздухе, демонстрируя мощные квадрицепсы, сопровождались требованиями, чтобы он чаще носил короткие шорты.

Как объяснил Fox News глава аналитической компании Avant-Guide Institute Дэниэл Левайн, короткие мужские шорты находятся в тренде среди потребительских интернет-запросов уже некоторое время: "Это тренд, который подстегивают знаменитости. Крошечные штанишки — безотказный способ для качков в спортзале привлечь внимание к своим бедрам. Думаю, биткоин растет пропорционально тому, как укорачиваются шорты".

Женщины в Twitter эту тенденцию только приветствуют. "Мужчины будут в баскетбольных майках, маленьких шортах и золотых или белых цепочках", — дала свой прогноз на мужскую моду лета 2021 года пользовательница Twitter Астасия Уилл. Она добавила, что это будет "лето горячих парней".

Похожее мнение высказала в Twitter австралийская певица Холидей Сайдуайндер. "Мне не стыдно признаться, что короткие шорты заставляют мое сердце биться чаще", — написала она в соцсети. "Рассчитываю на лето мужчин в коротких шортах", "Не могу дождаться, когда можно будет бесстыдно объективировать мужчин с мощными бедрами этим летом. Вы уже лучше носите короткие шорты. Я люблю плотненькие бедра", требуют другие пользовательницы.

В прошлом году короткие шорты обрели популярность в TikTok. Тогда под хэштегом #5inchseam (#5-дюймовый шов, что означает длину внутреннего шва на шортах, равную 12,7 см) люди выражали свою любовь к этому предмету одежды и публиковали свои фото или снимки актера Пола Мескаля или певца Гарри Стайлза с открытыми ногами. Отдельными поклонниками коротких шорт стали те, кто увлеченно работает над телом в спортзале. И для экспертов это было объяснимо. "Они хотят шорты, которые заканчиваются ровно над квадрицепсами, чтобы можно было видеть результаты их работы", — говорил New York Post Десмонд Брукс, совладелец одного из ателье нью-йоркского района Трайбека.

Сейчас популярность этой одежды объясняют последствиями пандемии. "Показывая свои ноги на публике, мужчины таким образом реагируют на то, что наше поведение в обществе в прошлом году было весьма ограниченно, — сказал The Guardian профессор Эндрю Гровз, директор Архива мужской одежды в Университете Вестминстера. — Они хотят почувствовать дуновение ветра на своих бедрах".

Специалисты по этикету по-прежнему, однако, считают, что носить короткие шорты в городе неуместно. "В большинстве городских условий для мужчин будет более приемлемо надевать шорты длиной до колена", — уверена эксперт по этикету Элизабет Уайз. С ней согласился Шейн Си Куруп, заместитель редактора отдела стиля журнала Men's Health. "Покойный дизайнер с Сэвил-Роу сэр Харди Эмис, как известно, рекомендовал мужчинам: "Никогда не носите шорты, если только вы не на пляже и не на прогулке", — напомнил эксперт.

То же самое говорил модельер Том Форд журналу Another Magazine в 2011 году. Он также предостерегал от искушения надеть в городе короткие штаны и заявлял, что они предназначены только для пляжа или теннисного корта.

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