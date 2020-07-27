Louis Vuitton придумал серьги для любителей AirPods

Дизайнеры французского модного дома Louis Vuitton придумали серьги для любителей наушников. Фотографию изделия публикует портал Hypebeast.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ассортименте люксового бренда появился аксессуар, который крепится на беспроводные наушники AirPods. Золотистые серьги выполнены в виде двух цепочек с прикрепленными на них кулонами в форме монограммы марки. Отмечается, что изделие будет выпускаться разной длины.

По информации издания, стоимость названного украшения, которое поступит в продажу в текущем месяце, составит 350 долларов.

В январе 2019 года модный дом Louis Vuitton представил беспроводные наушники Louis Vuitton Horizon собственного производства. Гаджет с функцией Bluetooth украшен фирменным мотивом Monogram белого, черного и красного цвета или логотипом LV с желто-синими полосами.