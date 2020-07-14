Любимая вещь принцессы Дианы из 80-х вернулась в моду
Foto: AFP/Scanpix

Женская блузка с высоким воротником с оборкой стала новым трендом в 2020 году. Об этом сообщает портал Who What Wear.

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По информации экспертов моды, указанная вещь была особенно популярна в 1980-х благодаря матери британского принца Уильяма, принцессе Диане. В то время Диана комбинировала ее с миди-юбками или широкими брюками в полоску, а также носила платья-рубашки с тем же самым высоким воротом с кружевами.

Отмечается, что одна из причин возвращения описанной блузки в моду — тренд на сдержанную, максимально закрывающую тело одежду, который возник в 2019 году.

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Публикация от Queen Of Hearts🌈 (@princess_of_.wales) 3 Июл 2018 в 3:13 PDT

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Публикация от Lady Diana, Princess of Wales (@lady.diana._) 23 Сен 2018 в 1:03 PDT

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Публикация от Lady Diana, Princess of Wales (@lady.diana._) 4 Апр 2018 в 11:37 PDT

В настоящий момент этой тенденции следуют многие известные личности, в частности модельер и писательница Алекса Чанг.

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Публикация от ALEXACHUNG (@alexachungstagram) 6 Янв 2020 в 10:00 PST

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Публикация от HORROR VACUI *avoid emptiness (@horrorvacuimunich) 2 Фев 2020 в 3:15 PST

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Публикация от See By Chloé (@seebychloe) 5 Дек 2019 в 9:58 PST

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Публикация от See By Chloé (@seebychloe) 6 Июн 2019 в 10:36 PDT

Во время пандемии коронавируса в моду вернулись и другие тренды из 80-х. Журналисты проанализировали поисковые запросы пользователей сети и выяснили, что в изоляции люди начали больше интересоваться тренировками, спортивным оборудованием и спортивной одеждой неоновых цветов, популярной в том десятилетии.

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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