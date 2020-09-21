Любой формы и дизайна: воротнички — тренд нового сезона

Стилист Кристина Приданова обратила внимание на интересный микро-тренд этого сезона — воротнички. Несмотря на то, что они были замечены на модных показах уже как минимум 2-3 года назад, но именно в этом году, по ее мнению, достигли своего апогея.

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Воротник может быть абсолютно любой формы и любого дизайна, главное, чтобы он был заметен и возможно даже "играл главную роль" в аутфите. В целом это довольно специфическое украшение для наряда, которое создает эдакий образ то ли школьницы, то ли учительницы, то ли Мэри Поппинс.

Также здесь присутствует яркий ретро-оттенок, а ретро-образы — одни из самых сложных и рискованных, поскольку могут добавить возраста и велик риск выглядеть как на тематической вечеринке.

Те, кто застал советскую школьную форму, могут испытать яркие чувства ностальгии: в то время коллекция воротничков, как правило, у девочек была большой — повседневные, парадные, простые и ажурные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Шустина (@shustinaiuliia) 18 Сен 2020 в 5:19 PDT

Выбрав такой декоративный элемент сейчас, помните о том, что необходимо выдержать стилистическое настроение образа в целом, а также объективно оценить свое отражение в зеркале на предмет соответствия воротничка вашему возрасту, статусу, фактуре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОДЕЖДА ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ (@e.c.o.s_wear) 20 Сен 2020 в 4:59 PDT

Стоимость этого супермодного декора вполне доступная, если только воротничок не расшит кристаллами Swarovski — инвестировать в краткосрочные тренды просто невыгодно.

В любом случае всегда можно пойти по самому простому пути — надевать поверх блузки джемпер или жилет, выправляя воротник наружу. И, вуаля! Вы в тренде!