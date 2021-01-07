Международный фестиваль моды Эстонии 2021 ищет модельеров нового десятилетия

Конкурс дизайнеров Eff 2021 официально стартовал и ждет заявок от молодых дизайнеров со всей Эстонии и стран Балтии. Фестиваль моды, который проводится четвертый год подряд, объединяет три уникальных показа мод: Mood-Performance-Dance, OmaMood и Antonius.

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Ожидается, что все модельеры, создавшие хотя бы 1 коллекцию, но не более 10 коллекций под своим именем, будут подавать заявки на конкурс дизайнеров Estonian Fashion Festival 2021 (Eff 2021), который состоится в Тарту 9—11 июня:

9 июня состоится показ моды Mood-Performance-Tants;

10 июня состоится показ моды OmaMood (ожидается, что приедут дизайнеры, создавшие более 10 коллекций);

11 июня состоится показ мод Antonius, на котором будет представлена одежда и аксессуары прет-а-порте.

Дизайнеры со всей Эстонии, а также таланты из Прибалтики и других соседних стран приглашаются принять участие в крупнейшем модном событии года в сотрудничестве с городом Тарту, Тартуским центром творческой экономики, Вильяндиской академией культуры Тартуского университета и колледжем искусств Паллас. Показы мод планируются в живом формате.

Хотя цель Effi — предоставить площадку для всех начинающих модельеров для презентации своих творений, каждый год также выбирается победитель и предоставляется возможность принять участие в международном конкурсе.

Уникальная коллекция мужской одежды с вышивками, собранная со всего мира, победительнице Effi 2020 года Annika Kiidron-Roometsa, также принесла победы на показе мод ERKI и престижном конкурсе Premiere Vision-Paris NextGen в Париже. Эти победы уже принесли дизайнеру предложения из Голливуда, и нашли отклик в сердцах покупателей. При подаче заявки на участие в конкурсе ей помогли материалы, полученные на Эстонском фестивале моды, так как западные модные конкурсы требуют, чтобы дизайнеры имели несколько цифровых решений в дополнение к физической коллекции.

"Показ мод Fashion-Performance-Dance 2020 подарил незабываемые впечатления благодаря созданию так называемого модного видео, в котором был создан в сотрудничестве с чрезвычайно профессиональной командой мини-фильм о коллекции. Такой опыт очень важен для молодого дизайнера, поскольку он предполагает большое количество контактов, освещение в СМИ и визуальные материалы, которыми он может поделиться в своем портфолио", — сказала дизайнер Annika Kiidron, исходя из своего опыта.

"Приятно видеть, что Eff позволяет молодым модельерам выделиться и стать ближе к покупателям за пределами столицы, а также добавляет приятную изюминку академическо-образовательному ландшафту Тарту", — сказала Helen Kalberg, менеджер по маркетингу Тарту. "В Тарту есть сильные художественные школы, Центр креативной экономики и активное модное сообщество, которое, несомненно, заслуживает более широкой огласки, которой можно добиться участвуя в Eff 2021", — добавил она.

Более подробная информация доступна здесь.

Эстонский фестиваль моды проводится с 2018 года в сотрудничестве с Тартуским центром творческой экономики, Вильяндиской академией культуры Тартуского университета и Колледжем искусств Палласа. Effi руководит фестивалем MTÜ Eesti Moe Festival с целью предложить платформу для молодых дизайнеров.