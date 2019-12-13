Мода напрокат: как заработать на аренде одежды
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Рассматривать свой гардероб как источник дохода — довольно перспективная идея, говорит экс-директор британских модных брендов Whistles и TopShop Джейн Шепердсон.

Сейчас она возглавляет модный стартап по аренде одежды и аксессуаров My Wardrobe HQ, который ставит целью расширить практику аренды одежды в Британии — за счет отказа от покупки новой.

Шепердсон работает в индустрии моды уже 35 лет, и именно под ее руководством бренд Topshop стал глобальным. Шепердсон считает, что аренда дорогой дизайнерской одежды даст многим возможность носить красивую и качественную одежду, обувь и аксессуары, которые они не могут себе позволить приобрести.

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Публикация от Jane Shepherdson (@janeshep) 12 Июл 2019 в 8:30 PDT


Например, она считает, что многим женщинам проще взять в аренду дорогое дизайнерское платье и пару туфель Jimmy Choo за 60 фунтов (77,5 долларов), чем покупать все то же самое за несколько сотен фунтов ради того, чтобы надеть это всего пару раз.

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Публикация от Jimmy Choo (@jimmychoo) 2 Дек 2019 в 9:01 PST


Также прокат одежды дает владельцам дорогой дизайнерской одежды возможность заработать за счет сдачи некоторых предметов своего гардероба в аренду. "Надо делать все возможное, чтобы замедлить массовое "потребление" одежды и научиться делиться приобретенным с другими. Это одна из возможностей сделать потребление более осознанным", — говорит Джейн Шепердсон.

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Публикация от MY WARDROBE HQ (@mywardrobe_hq) 25 Ноя 2019 в 10:48 PST


"Я не думаю, что это [аренда одежды] незамедлительно решит проблему "быстрой моды". Но надеюсь, что в долгосрочной перспективе это поможет постепенно менять поведение людей", — говорит Шепердсон.

Потенциально, по словам экспертов, аренда одежды и аксессуаров — очень доходное дело. Американский конкурент британского стартапа Rent the Runway, который реализовал идею аренды одежды и модных аксессуаров в 2009 году, сейчас оценивается в 1 млрд долларов. Число подписчиков сервиса насчитывает 100 тысяч человек, которые ежемесячно платят 160 долларов за возможность безлимитного доступа к аренде модных вещей.

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Публикация от Rent the Runway (@renttherunway) 6 Дек 2019 в 10:04 PST


Но если учесть, что вам придется заплатить порядка 60 фунтов за аренду сумки или пары обуви, вы должны довольно неплохо зарабатывать, чтобы позволить себе пользоваться таким сервисом. И пока кажется маловероятным, что на такой сервис будет спрос у миллениалов и поколения Z, которые привыкли покупать одежду в интернет-магазинах за 5 фунтов.

Джейн Шепердсон говорит, что должно пройти какое-то время, чтобы британские покупатели были готовы заплатить не такие уж маленькие деньги за вещи, которыми в итоге они не будут владеть.

24-летняя Эмили Бротон ведет свой блог Saving the Grace, который посвящен вопросам экологии и осознанного потребления.

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Публикация от Emily Broughton (@savingthegrace) 6 Дек 2019 в 8:48 PST


По словам Эмили, она покупает только базовые вещи, а модные предметы гардероба с июля прошлого года берет в аренду. Она отдает предпочтение дизайнерским вещам из магазинов секонд-хенда или винтажных и благотворительных магазинов. Также она время от времени берет некоторые вещи в аренду у таких сервисов, как By Rotation и Hirestreet.

"Несколько лет назад я бы пошла по своим друзьям в поисках нужной мне вещи, но сейчас есть возможность взять ее в аренду", — говорит Эмили.

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Публикация от Emily Broughton (@savingthegrace) 1 Дек 2019 в 10:19 PST


"Я очень люблю брать вещи в аренду, потому что это дает возможность носить очень качественные вещи и создавать новые образы", — рассказывает блогер.

Обычно Эмили берет в аренду по одной вещи в месяц. Всего на одежду она тратит около 200 фунтов в месяц (258 долларов). По ее словам, не все вещи, которые она берет в аренду, обходятся ей дорого, прокат некоторых стоит всего 10 фунтов за три дня.

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Публикация от Emily Broughton (@savingthegrace) 11 Ноя 2019 в 10:14 PST

Мода напрокат


Идея аренды одежды совсем не нова. Например, на Западе практика аренды мужских костюмов для свадьбы очень распространена. В странах Юго-Восточной Азии женщины берут в аренду несколько нарядов для свадьбы — отдельно для фотосессии, для официальной церемонии и для празднования с семьей.

Однако среди женщин на Западе аренда свадебных платьев менее популярна, поскольку в западных странах невесты предпочитают иметь "свое" платье для такого события.

Такие популярные американские бренды, как American Eagle, Urban Outfitters и Ann Taylor, уже предлагают сервисы по аренде одежды, тогда как в Европе первый подобный сервис предложил совсем недавно H&M — и он доступен пока только во флагманском магазине марки в Стокгольме.

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Публикация от H&M (@hm) 1 Дек 2019 в 6:05 PST


Эксперт по ритейлу Натали Берг говорит, что будущее розницы — это создание новых сервисов, которые должны будут помогать брендам завоевывать лояльность покупателей и идти в ногу со временем.

Натали Берг приводит в пример опыт компании Ikea, которая предоставляет в аренду свою мебель, продавца электроники и бытовой техники AO.com, который предоставляет в аренду стиральные машины, а также компанию Adidas, которая призывает своих покупателей сдавать в магазин старые кроссовки и получать скидку на новые.

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Публикация от adidas (@adidas) 23 Ноя 2019 в 5:57 PST


По словам Натали Берг, в этом случае более важным становится доступ к сервисам, а не собственно приобретение какой-либо вещи.

Бренд H&M предоставляет свою одежду в аренду, когда потребители обращаются к стилистам компании за помощью в создании нового образа. Такой подход помогает бренду обеспечить большую лояльность покупателей.

Хотя потребители все больше задумываются о проблемах экологии, вряд ли можно говорить о том, что быстрая мода исчезнет в обозримом будущем: спрос на недорогую одежду остается высоким.

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BBC News Русская служба

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BBC News Русская служба

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