Мода от принца Чарльза. Наследник британского престола представил коллекцию одежды

71-летний наследник британского престола принц Уэльский Чарльз хорошо известен как производитель органических продовольственных товаров, но теперь он заинтересовался еще и миром моды. Вслед за своей невесткой Меган Маркл он представил капсульную коллекцию одежды.

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Коллекция, лицом которой стал принц Чарльз, создана его благотворительным фондом The Prince's Foundation и итальянской компанией Yoox Net-A-Porter, которая специализируется на социально ответственной моде. Эта фирма рассчитывает на молодых дизайнеров и использует экологичные, иногда даже архаичные материалы в сочетании с современными технологиями.

Авторами коллекции из 10 женских и восьми мужских вещей стали шестеро студентов Миланского политехнического университета. Произвели их в шотландском Эйршире в штаб-квартире фонда принца Чарльза.

"В моде я вроде остановившихся часов — показываю правильное время примерно каждые 25 лет", — шутил принц в переписке с корреспондентом Vogue. На этот раз "правильное время" — тенденция к бережливости. Журналисты не раз отмечали, что принц не любит выбрасывать одежду.

По словам директора Yoox Net-a-Porter Федерико Марчетти, принц Чарльз давно озабочен проблемами экологии. "Он говорил о вредном воздействии пластика еще в 1969 году, в год моего рождения", — говорит Марчетти, называющий принца "своим вдохновителем".

Вещи будут продаваться онлайн, в магазинах NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX, и THE OUTNET. Все доходы отойдут благотворительному фонду принца Чарльза.

Правда позволить себе эти вещи смогут далеко не все — их цена варьируется от 395 до 1295 фунтов стерлингов.