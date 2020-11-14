Мода от принца Чарльза. Наследник британского престола представил коллекцию одежды
Foto: Instagram/ynap

71-летний наследник британского престола принц Уэльский Чарльз хорошо известен как производитель органических продовольственных товаров, но теперь он заинтересовался еще и миром моды. Вслед за своей невесткой Меган Маркл он представил капсульную коллекцию одежды.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Коллекция, лицом которой стал принц Чарльз, создана его благотворительным фондом The Prince's Foundation и итальянской компанией Yoox Net-A-Porter, которая специализируется на социально ответственной моде. Эта фирма рассчитывает на молодых дизайнеров и использует экологичные, иногда даже архаичные материалы в сочетании с современными технологиями.

Авторами коллекции из 10 женских и восьми мужских вещей стали шестеро студентов Миланского политехнического университета. Произвели их в шотландском Эйршире в штаб-квартире фонда принца Чарльза.

"В моде я вроде остановившихся часов — показываю правильное время примерно каждые 25 лет", — шутил принц в переписке с корреспондентом Vogue. На этот раз "правильное время" — тенденция к бережливости. Журналисты не раз отмечали, что принц не любит выбрасывать одежду.

По словам директора Yoox Net-a-Porter Федерико Марчетти, принц Чарльз давно озабочен проблемами экологии. "Он говорил о вредном воздействии пластика еще в 1969 году, в год моего рождения", — говорит Марчетти, называющий принца "своим вдохновителем".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Вещи будут продаваться онлайн, в магазинах NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX, и THE OUTNET. Все доходы отойдут благотворительному фонду принца Чарльза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от YOOX NET-A-PORTER GROUP (@ynap)

Правда позволить себе эти вещи смогут далеко не все — их цена варьируется от 395 до 1295 фунтов стерлингов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

0

Source

BBC News Русская служба
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei