Мода против расизма: как бренды борются с дискриминацией

Совет модных дизайнеров Америки объявил о серии инициатив в поддержку борьбы с расизмом. В частности, модные бренды впредь должны при приеме на работу отдавать преимущество темнокожим, а ритейлеры — представлять марки темнокожих дизайнеров в достаточном количестве. Как индустрия моды меняется под натисками борьбы с расизмом, разбиралась "Газета.Ru".

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Совет американских дизайнеров (CFDA) задался целью искоренить систематический расизм в модной индустрии. Соответствующее заявление организация опубликовала на своем сайте.

"Мы призываем каждого члена нашего совета пересмотреть корпоративную структуру своих компаний, чтобы убедиться, что их состав работников сбалансирован с точки зрения расового разнообразия, — говорится в обращении Совета дизайнеров. — Мы также просим представителей отрасли фэшн-ритейла удостовериться, что их ассортимент брендов и продуктов репрезентативен с точки зрения таланта темнокожих".

"Темнокожие люди в нашей стране страдают от долгих лет несправедливости, проистекающей из институциональных структур, основанных на рабстве, сегрегации и массовом тюремном заключении, жестокости полиции, подавлении экономических свобод и избирательных прав", — обрисовали ситуацию в заявлении Совета дизайнеров его глава Том Форд, который занял этот пост в 2019 году, и президент Стивен Колб.

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Публикация от @virgilabloh 30 Май 2020 в 3:46 PDT





С 2018 года по инициативе Тома Форда число темнокожих участников Совета выросло с 15 до 19, что по-прежнему составляет меньше 5% от общего числа дизайнеров. Всего Совет насчитывает 447 представителей отрасли.

В сентябре прошлого года Совет пополнили американский модельер Вирджил Абло, художественный руководитель мужской одежды в Louis Vuitton родом из Ганы, дизайнеры из Нью-Йорка Мария Корнехо и Карли Кушни, а также дизайнер американо-гаитянского происхождения Керби Жан-Реймонд, который в прошлом году вошел в число 500 самых влиятельных людей модной индустрии по версии издания Business of Fashion, которое возглавляет Имран Амед, канадец индейского происхождения.



Тогда дизайнер отказался от присвоенного ему титула, поскольку оскорбился приглашением госпел-хора на праздничную церемонию издания в Париже. Сам Керби Жан-Реймонд известен заявлениями против расовой дискриминации и показ его весенней коллекции в рамках Недели моды в Нью-Йорке в прошлом году проходил в сопровождении живого госпел-хора. Таким образом дизайнер бренда Pyer Moss хотел подчеркнуть вклад темнокожих в американскую культуру.

Первые две инициативы Совета, запущенные еще 4 июня, призваны обеспечить расовое разнообразие в модной индустрии. Это программа занятости, которая позволит темнокожим людям работать во всех секторах модного бизнеса.

С ее помощью будут разыскивать талантливых дизайнеров-представителей расовых меньшинств и связывать их с потенциальными работодателями.



Вторая инициатива предполагает создание программы наставничества и стажировок для темнокожих студентов и недавних выпускников в известных компаниях модной индустрии. Кроме того, Совет предоставит участникам возможность пройти программу по инклюзивности, а также займется сбором средств в поддержку организаций, выступающих за расовые меньшинства.

Художник и дизайнер Патриция Топка-Седх из Берлина, которая родилась на Украине в семье выходца из Чада и русскоязычной женщины, рассказала в беседе с "Газетой.Ru", что с какой-то дискриминацией в модной индустрии в своей жизни не сталкивалась, а напротив, встречала интерес. "Если ты профессионал и талант, на тебя не сильно распространяется дискриминация, — пояснила Патриция. — Я наоборот чувствовала интерес, а не притеснение. Но я знаю, что такие тенденции есть. В 1962-м году в моде произошла мини-революция, когда темнокожие люди стали показывать свою красоту, африканские корни, яркую одежду, невыпрямленные волосы в рамках движения Black is beautiful".

По словам Патриции, есть и обратная тенденция. "Моя знакомая рыжеволосая девушка с еврейскими корнями устраивалась на работу в Америке и, по ее признанию, среди прочих кандидатов одинакового уровня ей отдали предпочтение и предложили работу только из-за смуглого цвета кожи, — рассказала Патриция. — Американские компании не могут взять на работу кандидатов, которые не попадают под квоту о разнообразии, не могут отказать темнокожим, иначе те подадут на них в суд с обвинением в дискриминации. Это качели, которые качнутся в другую сторону. Если раньше темнокожие были рабами, то сейчас из-за притеснения началась обратная реакция".



В то же время Патриция считает, что из африканской идентичности западная мода сможет почерпнуть интересные креативные решения. "Есть знаменитые конголезские денди, которые миксовали разные несочетаемые вещи и ходили в каких-то крутых, до блеска начищенных ботинках, галстуках по песочным улицам Конго. В Африке твой костюм — это твое настроение, твоя подача, — пояснила дизайнер. — Африканские модельеры и способы окрашивания тканей, дизайнерские решения становятся популярны в Европе и США, влияют на западных дизайнеров".

По мнению Патриции, мир моды сейчас движется в сторону мультикультурности, когда расовая и национальная принадлежность не является определяющей. "Ты несешь определенный код своей национальности, но это уже не встречает большого противостояния", — считает дизайнер. Ее арт-проект "Знают ли наши дети о нас" посвящен знаменитым африканским деятелям, о которых стоит рассказывать не только западной аудитории, но и самим африканцам и выходцам из Африки в европейских странах, которые, по мнению Патриции, часто забывают о своих корнях.

"Из-за влияния глобализации люди не поддерживают то, что создают сами, забывают о том, что у них есть много интересных решений, подсказанных их национальной культурой", — признается дизайнер. Она сама взрослым человеком ни разу не бывала в Африке, так как в Чаде ведутся военные действия и ехать туда опасно. "Я начала свой проект, чтобы люди знали о своих предках, традициях и событиях истории, — рассказала Патриция. — О европейских деятелях мы знаем много, потому что сохранилось много письменных источников, а в Африке все передается из уст в уста, так что эта культура умирает вместе со старейшинами. Этот громадный пласт можно поднять, чтобы показать людям ценность прошлого, сколько всего интересного было в культуре их предков".