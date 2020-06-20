Мода против расизма: как бренды борются с дискриминацией
Foto: Instagram/fenoel

Совет модных дизайнеров Америки объявил о серии инициатив в поддержку борьбы с расизмом. В частности, модные бренды впредь должны при приеме на работу отдавать преимущество темнокожим, а ритейлеры — представлять марки темнокожих дизайнеров в достаточном количестве. Как индустрия моды меняется под натисками борьбы с расизмом, разбиралась "Газета.Ru".

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Совет американских дизайнеров (CFDA) задался целью искоренить систематический расизм в модной индустрии. Соответствующее заявление организация опубликовала на своем сайте.

"Мы призываем каждого члена нашего совета пересмотреть корпоративную структуру своих компаний, чтобы убедиться, что их состав работников сбалансирован с точки зрения расового разнообразия, — говорится в обращении Совета дизайнеров. — Мы также просим представителей отрасли фэшн-ритейла удостовериться, что их ассортимент брендов и продуктов репрезентативен с точки зрения таланта темнокожих".

"Темнокожие люди в нашей стране страдают от долгих лет несправедливости, проистекающей из институциональных структур, основанных на рабстве, сегрегации и массовом тюремном заключении, жестокости полиции, подавлении экономических свобод и избирательных прав", — обрисовали ситуацию в заявлении Совета дизайнеров его глава Том Форд, который занял этот пост в 2019 году, и президент Стивен Колб.

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Публикация от @virgilabloh 30 Май 2020 в 3:46 PDT


С 2018 года по инициативе Тома Форда число темнокожих участников Совета выросло с 15 до 19, что по-прежнему составляет меньше 5% от общего числа дизайнеров. Всего Совет насчитывает 447 представителей отрасли.

В сентябре прошлого года Совет пополнили американский модельер Вирджил Абло, художественный руководитель мужской одежды в Louis Vuitton родом из Ганы, дизайнеры из Нью-Йорка Мария Корнехо и Карли Кушни, а также дизайнер американо-гаитянского происхождения Керби Жан-Реймонд, который в прошлом году вошел в число 500 самых влиятельных людей модной индустрии по версии издания Business of Fashion, которое возглавляет Имран Амед, канадец индейского происхождения.

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Публикация от Kerby Jean-Raymond (@kerbito) 26 Май 2020 в 9:12 PDT


Тогда дизайнер отказался от присвоенного ему титула, поскольку оскорбился приглашением госпел-хора на праздничную церемонию издания в Париже. Сам Керби Жан-Реймонд известен заявлениями против расовой дискриминации и показ его весенней коллекции в рамках Недели моды в Нью-Йорке в прошлом году проходил в сопровождении живого госпел-хора. Таким образом дизайнер бренда Pyer Moss хотел подчеркнуть вклад темнокожих в американскую культуру.

Первые две инициативы Совета, запущенные еще 4 июня, призваны обеспечить расовое разнообразие в модной индустрии. Это программа занятости, которая позволит темнокожим людям работать во всех секторах модного бизнеса.

С ее помощью будут разыскивать талантливых дизайнеров-представителей расовых меньшинств и связывать их с потенциальными работодателями.

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Публикация от Zero + Maria Cornejo (@zeromcornejo) 19 Май 2020 в 9:58 PDT


Вторая инициатива предполагает создание программы наставничества и стажировок для темнокожих студентов и недавних выпускников в известных компаниях модной индустрии. Кроме того, Совет предоставит участникам возможность пройти программу по инклюзивности, а также займется сбором средств в поддержку организаций, выступающих за расовые меньшинства.

Художник и дизайнер Патриция Топка-Седх из Берлина, которая родилась на Украине в семье выходца из Чада и русскоязычной женщины, рассказала в беседе с "Газетой.Ru", что с какой-то дискриминацией в модной индустрии в своей жизни не сталкивалась, а напротив, встречала интерес. "Если ты профессионал и талант, на тебя не сильно распространяется дискриминация, — пояснила Патриция. — Я наоборот чувствовала интерес, а не притеснение. Но я знаю, что такие тенденции есть. В 1962-м году в моде произошла мини-революция, когда темнокожие люди стали показывать свою красоту, африканские корни, яркую одежду, невыпрямленные волосы в рамках движения Black is beautiful".

По словам Патриции, есть и обратная тенденция. "Моя знакомая рыжеволосая девушка с еврейскими корнями устраивалась на работу в Америке и, по ее признанию, среди прочих кандидатов одинакового уровня ей отдали предпочтение и предложили работу только из-за смуглого цвета кожи, — рассказала Патриция. — Американские компании не могут взять на работу кандидатов, которые не попадают под квоту о разнообразии, не могут отказать темнокожим, иначе те подадут на них в суд с обвинением в дискриминации. Это качели, которые качнутся в другую сторону. Если раньше темнокожие были рабами, то сейчас из-за притеснения началась обратная реакция".

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День Африки. ⠀ В этом году 57 лет, этот день ежегодно отмечается 25 мая всеми странами Африканского союза по решению ООН. ⠀ Для меня этот континент имеет большое значение. Мой отец из Республики Чад и много прекрасных друзей из разных стран Африки. Вот, чем я занималась последние 2-3 недели, погрузившись с головой и многое забросив: создавала мини-проект об Африке, о людях, о свободе. ⠀ "Знают ли наши дети о нас и что мы сделали?" — возможно, так бы я назвала этот проект. Мне захотелось воссоздать тот момент, когда дети из подручных материалов делают свой первый школьный проект о тех личностях из их страны, которые произвели на них большое впечатление. Покрашенная как попало бумага вперемешку с цветной, вырезки фраз из газет и журналов. В основном портреты личностей в черно-белом цвете, а вокруг них мир становится цветным. Так на мой взгляд и меняют его сильные личности. Видимо, Африка опять меня зовет к себе через новые творения. #africaday #afrikalove #myblood #myprodject #artcollage #art #afrikanpeople #afrikan #patriciadembawork

Публикация от DembaPatricia_ArtistBerlin (@tokavsedh) 25 Май 2020 в 3:45 PDT


В то же время Патриция считает, что из африканской идентичности западная мода сможет почерпнуть интересные креативные решения. "Есть знаменитые конголезские денди, которые миксовали разные несочетаемые вещи и ходили в каких-то крутых, до блеска начищенных ботинках, галстуках по песочным улицам Конго. В Африке твой костюм — это твое настроение, твоя подача, — пояснила дизайнер. — Африканские модельеры и способы окрашивания тканей, дизайнерские решения становятся популярны в Европе и США, влияют на западных дизайнеров".

По мнению Патриции, мир моды сейчас движется в сторону мультикультурности, когда расовая и национальная принадлежность не является определяющей. "Ты несешь определенный код своей национальности, но это уже не встречает большого противостояния", — считает дизайнер. Ее арт-проект "Знают ли наши дети о нас" посвящен знаменитым африканским деятелям, о которых стоит рассказывать не только западной аудитории, но и самим африканцам и выходцам из Африки в европейских странах, которые, по мнению Патриции, часто забывают о своих корнях.

"Из-за влияния глобализации люди не поддерживают то, что создают сами, забывают о том, что у них есть много интересных решений, подсказанных их национальной культурой", — признается дизайнер. Она сама взрослым человеком ни разу не бывала в Африке, так как в Чаде ведутся военные действия и ехать туда опасно. "Я начала свой проект, чтобы люди знали о своих предках, традициях и событиях истории, — рассказала Патриция. — О европейских деятелях мы знаем много, потому что сохранилось много письменных источников, а в Африке все передается из уст в уста, так что эта культура умирает вместе со старейшинами. Этот громадный пласт можно поднять, чтобы показать людям ценность прошлого, сколько всего интересного было в культуре их предков".

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