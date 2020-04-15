Модели в облаке и врачи на обложках глянцевых журналов: пять примеров того, как коронавирус меняет мир моды

Отмена недель мод, закрытые бутики и санитайзеры вместо дорогого парфюма — эпидемия Covid-19 нанесла ощутимый удар по индустрии моды и поставила под вопрос выживание многих ее сегментов.

Русская служба Би-би-си изучила, как коронавирус меняет мир моды и насколько долгосрочными будут эти перемены.

Виртуальные показы и недели моды "в формате Олимпийских игр"

Недели моды, которые регулярно проводятся в мировых фэшн-столицах, — результат и квинтэссенция многодневного труда сотен дизайнеров и крупнейших домов мод. Именно на них выявляются будущие тренды, там собираются редакторы фэшн-изданий, инфлюенсеры и крупнейшие покупатели. Для многих наблюдателей по всему миру эти недели — знакомые маяки, помогающие понять, в какую сторону движется мода. На сегодня можно утверждать, что эти маяки погасли почти полностью.

Covid-19 обрушился на Италию как раз во время Миланской недели моды — одного из главных ориентиров в фэшн-мире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Giorgio Armani (@giorgioarmani) 24 Фев 2020 в 8:48 PST

Дизайнер Джорджио Армани показывал свою коллекцию в пустом зале, многие другие стали отменять или переносить на неопределенный срок запланированные мероприятия. Gucci, Burberry, Prada и другие на обозримый срок отменили показы так называемых круизных, или межсезонных коллекций.

Парижская Неделя мужской моды и Неделя высокой моды, запланированные на лето, также отменены.

Не исключено, что все крупные показы, запланированные на вторую половину года, будут также отменены: даже в случае снятия карантинных мер, у участников и организаторов останется мало времени на подготовку.

Один из главных вопросов, которым задаются инсайдеры индустрии в период карантина: а нужны ли вообще затратные показы мод в их нынешнем виде?

В профессиональной среде говорят о кардинальном пересмотре формата показов — переходе на так называемую "модель олимпийских игр", когда все мероприятия проводятся на одной из выбранных площадок раз в год (сейчас недели моды проводятся по меньшей мере дважды в год в четырех главных "модных" локациях — в Нью-Йорке, Париже, Милане и Лондоне).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Gordon (@parisgordoninc_) 14 Апр 2020 в 9:24 PDT

Обсуждаются и предложения о полном переводе показов в виртуальный режим. В конце марта Шанхайская неделя моды впервые в истории индустрии целиком прошла "в облаке": 150 брендов демонстрировали коллекции через стриминговые платформы из своих студий и квартир. Вместо профессиональных моделей, которых было бы трудно собрать из-за запретов, многие дизайнеры позвали своих друзей и инстаграм-инфлюенсеров.

Примерно в это же время первая цифровая Неделя моды прошла в Москве. "Это стирает границы времен и открывает дверь в новую реальность, — пишет в своем "Инстаграме " российский дизайнер Ирина Трубина. — Совсем скоро мы увидим, как марки будут выставлять виртуальные сэмплы, показывать целые коллекции, а люди, которым понравился дизайн, смогут заказать уже реальную вещь".

Но оптимизм по поводу будущих виртуальных подиумов и облачных моделей разделяют далеко не все.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Business of Fashion (@bof) 9 Апр 2020 в 2:14 PDT

"Модные показы играют настолько важную роль в современной индустрии мод, что кардинальное переосмысление системы маловероятно, — считает обозреватель аналитической компании Business of Fashion Викрам Кансараю. — Конечно, при условии, что нынешняя кризисная ситуация не продлится еще как минимум год".