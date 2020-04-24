Модно, стильно, дерзко. Три причины купить брючный костюм

Весна — хорошее время провести ревизию своего гардероба, а уж в нынешних условиях, когда мы вынуждены сидеть дома, сделать это намного проще. Есть ли у вас брючный костюм? Стилист Кристина Приданова уверена, что его приобретение в новом сезоне может стать для вас хорошей инвестицией. И вот почему.

"Во-первых, сейчас он в тренде. Во-вторых, он не потеряет актуальности и в следующем осенне-зимнем сезоне. В-третьих, брючная двойка вне времени, вне моды и вне всяких трендов и не выйдет из моды никогда", — подчеркивает стилист.

По словам Кристины, это классическая деталь женского гардероба уже 100 лет — с тех пор, как легендарная Коко Шанель и ее современницы в 20-е годы впервые примерили на себя андрогинные образы, а в 30-е годы Марлен Дитрих его навсегда зафиксировала в истории моды на экранах черно-белого кино.

Вторая волна моды на брючную двойку случилась в 60-е благодаря не менее легендарному Ив Сен Лорану. В 1962 году он представил коллекцию, в которой главным героем был женский брючный костюм, таким образом, переосмыслив мужской смокинг.

Третий пик популярности мужского костюма в женском гардеробе пришелся на конец 80-х, когда в моду вошел образ сильной, уверенной в себе, эмансипированной женщины. Можно сказать, с тех пор он не выходит из моды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fan Account 💕 (@bollywoodarab.fc) 19 Апр 2020 в 12:53 PDT

"На самом деле брючный костюм по сравнению с юбочным костюмом выглядит более модно, стильно, дерзко. Именно по причине контраста мужского и женского. Заимствования из мужского гардероба всегда делают женский образ чуть более вызывающим, хулиганским", — подчеркивает Кристина Приданова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ＣＨＩＸＩＮＴＨＥＤＡＭ (@chixinthedam) 19 Апр 2020 в 8:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NYE GIRL (@__nyegirl__) 21 Апр 2020 в 3:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 고다 (@goda2018) 11 Фев 2020 в 12:42 PST

А в этом сезоне появилась очень интересная деталь, которая дополнила брючный костюм и сделала его особо выразительным — это жилет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Simplify (@__simplify) 18 Май 2019 в 1:04 PDT

Идет речь о брючной тройке. "Здесь уж точно никакого кокетства, это чисто мужская комбинация. Но мы, женщины, в отличие от мужчин, можем позволить себе надеть жилет под жакет на голое тело вместо сорочки или блузки. Мужчинам точно понравится".