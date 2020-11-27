Модные пришельцы: как теплые накидки раскололи Ирландию

Необычный конфликт разворачивается в Ирландии: здесь в соцсетях и на радио активно обсуждается борьба любителей традиционного зимнего купания в Дублинском заливе с новичками, недавно открывшими для себя этот вид отдыха. Раздражение купальщиков старой закалки вызывают драйробы — теплые и недешевые накидки, которые покупает молодежь, чтобы переодеваться с комфортом. В пригородах ирландской столицы теперь развешивают объявления, предупреждающие о "засранцах в драйробах".

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В Ирландии развернулась борьба против людей, покупающих необычный предмет одежды для купания в прохладных водах Дублинского залива — точнее, для комфортного переодевания в купальный костюм в холодное время года, сообщает The Guardian. В последнее время в пригородах Дублина, куда традиционно отправляются купальщики, появились объявления, запрещающие появляться в драйробах — это накидки из непромокаемого материала с подкладкой из флиса, которые надевают пловцы или серферы, чтобы под ними переодеться в купальный или спортивный костюм.

"Приказ: никаких драйробов или чего-то подобного им", — гласит табличка, на которой изображены перечеркнутые красным крестом люди в этих одеяниях, в дублинском пригороде Сандиков.

"Предупреждение: опасайтесь засранцев в драйробах", — говорится в объявлении в Блэкроке, другом городке рядом с Дублином.

В последнее время в Ирландии происходит столкновение двух миров на почве любви к купанию в заливе в холодное время года: на фоне пандемии здесь появилось множество новых желающих поплавать, поскольку спортзалы закрыты — и это вызывает недовольство любителей зимнего плавания, которые давно облюбовали побережье Дублинского залива и проводят здесь время в холодные месяцы. Молодежь в драйробах, тем временем, публикует свои снимки в Twitter с подписью: "Мы засранцы в драйробах, и нам совершенно не стыдно".

we are dry robe wankers and have absolutely zero shame pic.twitter.com/Z2PoUgZag8 — 💥sophie christina💥 (@sophieclinnane) November 16, 2020

Проблема активно обсуждается на ирландском радио и в соцсетях. Дело в том, что долгие годы в водах Дублинского залива плавали в холодное время лишь отдельные, морозоустойчивые граждане, именуемые "hardies". Однако несколько лет назад зимнее купание вошло в моду — и молодежь, познавшая прелесть такого досуга, начала появляться на пляжах в драйробах.

Этот вид одежды был изобретен в 2010 году англичанином Гидеоном Брайтом, который занимался серфингом и страдал от того, что на холоде слишком противно переодеваться в специальный костюм и обратно. После того как он основал собственный бренд, драйробы оценили и другие любители водных видов спорта. К тому же, как оказалось, он удобен для выгула собак или посиделок на природе. Но ирландские купальщики старой закалки категорически осуждают носителей драйробов и борются с их распространением.

Для старомодных hardies люди в драйробах символизируют вторжение на их территорию — модные купальщики в накидках за 171 евро (а именно во столько обходится этот предмет гардероба) кажутся им чужаками, которые занимают их парковочные места и делают селфи, обесценивая саму суть ирландского купания на холоде (сейчас, например, температура воды в Дублинском заливе составляет 11 градусов).

Как объяснила The Guardian одна из жительниц Дублина, пловцы старой закалки "не наденут такой, если вы ему дадите". "Но я думаю, они отличные — теплые, удобные, практичные, — сказала 40-летняя Сторми Делани. — Настоящая проблема в том, что hardies чувствуют, что их вытесняют новички". Один из сторонников традиционного моржевания подтвердил это мнение газете. "Я традиционен, я бы это не надел, — заявил 63-летнй Дэвид Митчелл. — В нем будет слишком тепло".

В Twitter огорченных купальщиков традиционного образца осуждают. "Господи Иисусе, люди действительно сердятся из-за этого, — написал, например, ирландец по имени Фабиан МакГинти О'Нил. — Потрясающе, как в наше время кто угодно может организовать группировку по любому поводу. Мне нравится, что только потому, что кто-то регулярно плавает в каком-то месте, он каким-то образом его себе присваивает и начинает беситься из-за любых новых людей".