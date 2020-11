Модные пришельцы: как теплые накидки раскололи Ирландию

Необычный конфликт разворачивается в Ирландии: здесь в соцсетях и на радио активно обсуждается борьба любителей традиционного зимнего купания в Дублинском заливе с новичками, недавно открывшими для себя этот вид отдыха. Раздражение купальщиков старой закалки вызывают драйробы — теплые и недешевые накидки, которые покупает молодежь, чтобы переодеваться с комфортом. В пригородах ирландской столицы теперь развешивают объявления, предупреждающие о "засранцах в драйробах".

В Ирландии развернулась борьба против людей, покупающих необычный предмет одежды для купания в прохладных водах Дублинского залива — точнее, для комфортного переодевания в купальный костюм в холодное время года, сообщает The Guardian. В последнее время в пригородах Дублина, куда традиционно отправляются купальщики, появились объявления, запрещающие появляться в драйробах — это накидки из непромокаемого материала с подкладкой из флиса, которые надевают пловцы или серферы, чтобы под ними переодеться в купальный или спортивный костюм.

"Приказ: никаких драйробов или чего-то подобного им", — гласит табличка, на которой изображены перечеркнутые красным крестом люди в этих одеяниях, в дублинском пригороде Сандиков.

"Предупреждение: опасайтесь засранцев в драйробах", — говорится в объявлении в Блэкроке, другом городке рядом с Дублином.

В последнее время в Ирландии происходит столкновение двух миров на почве любви к купанию в заливе в холодное время года: на фоне пандемии здесь появилось множество новых желающих поплавать, поскольку спортзалы закрыты — и это вызывает недовольство любителей зимнего плавания, которые давно облюбовали побережье Дублинского залива и проводят здесь время в холодные месяцы. Молодежь в драйробах, тем временем, публикует свои снимки в Twitter с подписью: "Мы засранцы в драйробах, и нам совершенно не стыдно".

we are dry robe wankers and have absolutely zero shame pic.twitter.com/Z2PoUgZag8