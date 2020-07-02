Музей моды возобновит работу с выставкой итальянской моды

С 17 июля 2020 года Музей моды снова открывает двери для посетителей и представляет новую, роскошную выставку "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды". На выставке будут представлены ценные экспонаты из коллекции Александра Васильева, а также из коллекции Музея моды — шедевры, созданные итальянскими дизайнерами на протяжении века.

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Идея выставки у известного историка моды и коллекционера Александра Васильева появилась несколько лет тому назад. В апреле этого года должно было состояться открытие выставки, но из-за пандемии ее пришлось отложить.

В ХХ веке Италия завоевала титул самой стильной страны, и сегодня Милан является признанной столицей моды наряду с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. В названии выставки не случайно упомянуты два имени: Мариано Фортуни –блестящего художника-изобретателя, творившего в начале ХХ века в Италии, и известного современного дизайнера, олицетворяющего постмодернистский подход к культурному наследию. Выставка позволит получить представление об изменчивых тенденциях моды на протяжении ХХ и начала ХХI века. Посетители смогут проследить историю возникновения современной итальянской моды: постепенный выход из тени Парижа, возвращение статуса законодателя моды и прорыв в индустрии, который сочетает современные методы ведения бизнеса с богатыми традициями и опорой на семейные связи.

Италия — родина европейской моды со времен эпохи Возрождения, когда шелковые ткани из Венеции, Флоренции, Генуи и Милана были самым желанным и дорогим товаром. Даже в ту пору, когда столицей моды был Париж, Италия продолжала привлекать и вдохновлять: молодые люди отправлялись в так называемый "Grand Tour" — путешествие по континентальной Европе, неотъемлемой частью которого было посещение Италии.

Богатства культуры, искусства и истории Италии вдохновляли многих мастеров. Так испанский художник, изобретатель и дизайнер нарядов Мариано Фортуни (1871–1949) большую часть жизни работал в своем дворце в Венеции. Вдохновившись античной культурой, он в начале ХХ века создавал свои знаменитые платья-туники (уникальный метод плиссировки его тканей до сих пор не разгадан). А для прекрасных бархатных нарядов с набивным узором, Фортуни черпал вдохновение в венецианских тканях эпохи Возрождения.

В начале ХХ века текстиль и кожа в Италии производились в небольших мастерских, где особое внимание уделялось качеству. Такие известные предприятия как "Gucci", "Prada", "Trussardi" и "Fendi" в первые десятилетия ХХ века начинали именно в качестве производителей кожаных изделий, а великий Сальваторе Феррагамо (1898–1960) уже в 20-е годы создавал обувь для голливудских звезд. И сейчас многие старейшие бренды являются семейными предприятиями — нетипичная для бизнеса, но характерная именно для Италии особенность, которая указывает на преемственность традиций и уважение к работе и достижениям предыдущих поколений.

Хотя в начале ХХ века итальянские мужские портные еще копировали утонченный стиль лондонских костюмов от Севил Роу, а швеи заимствовали парижские модели, росло желание создавать свою, истинно итальянскую моду. Такая возможность появилась после Второй мировой войны, когда в разрушенной стране правительство сделало ставку на поддержку текстильной промышленности и производство кожаных изделий.

В Италии появлялось все больше юных, талантливых и амбициозных дизайнеров. В 1951 году во Флоренции был организован показ итальянских домов моды специально для американских журналистов и закупщиков больших универмагов. Показ был очень успешным и широко освещался в прессе — именно этот момент принято считать началом современной итальянской моды.

Больше всего тогда, в середине ХХ века, всем понравилось сочетание аристократичной элегантности, качества и своеобразной, характерной именно для итальянской моды легкости "dolce vita": ассоциации с солнцем, морем, отдыхом и приключениями… Мудро используя древние традиции изготовления одежды и обуви, новейшие технологические достижения, систему обучения дизайну в университетах, в окружении великолепных памятников культуры, Италия в течение ХХ века стала империей самых стильных модных товаров, найдя свою нишу между демократичной и спортивной американской модой и элитарной французской высокой модой.

От скульптурного Роберто Капуччи до минимализма Джорджо Армани, от эталонных принтов Эмилио Пуччи и вязаных изделий "Missoni" до барочной страсти Южной Италии в работах Джанни Версаче, Роберто Кавалли и "Dolce&Gabbana", от элегантной сексапильности "Gucci" до всегда свежего взгляда на красоту от "Prada" — Италия завораживает, радует и делает мир более красивым.

Выставка "От Фортуни до Версаче. 100 лет итальянской моды" будет уже восьмой выставкой музея: в музее проходили выставки "Элегантность 30-х", "Тайны Востока. Западная мода и Китай", "Диор", "Золотые двадцатые", "1918. Роскошь свободы", "Блеск 80-х" и "Дама в кринолине".