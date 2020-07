Музей моды возобновит работу с выставкой итальянской моды

Array ( [id] => 52272981 [title] => Ученые рассказали об удивительном эффекте растяжки [is_paid] => [channel_id] => 8 [lastnews_mostread_disabled] => 0 [short_title] => [custom_small_title] => [lead] => Как передает MEDdaily со ссылкой на The Daily Mail , ученые советуют практиковать растяжку, если вы хотите снизить риск болезней сердца, диабета и инсульта. Они проверили эффект пассивной растяжки (когда растягиваться помогает партнер, некое приспособление или сила гравитации). Он стал заметен уже через три месяца — сосуды легче расширялись и демонстрировали большую эластичность в целом. [url] => https://rus.delfi.lv/woman/zdorovje/sport-fitnes/uchenye-rasskazali-ob-udivitelnom-effekte-rastyazhki?id=52272981 [publish_date] => 2020-07-02 17:03:30 [picture_alt] => Ученые рассказали об удивительном эффекте растяжки [targetblock_name] => [podcast_id] => [pictures] => Array ( [1600x914] => https://g1.delphi.lv/images/pix/1600x914/JbDBHHNeNA8/sieviete-sports-fitness-trenins-48709539.jpg [956x398] => //g.delfi.lv/images/pix/956x398/px8BYYp6hd0/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [736x320] => //g.delfi.lv/images/pix/659x295/cj32qpduBnI/sieviete-sports-fitness-trenins-48709539.jpg [768x438] => //g.delfi.lv/images/pix/768x438/QIRqtuaESnY/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [418x240] => //g.delfi.lv/images/pix/418x240/3Wo7WBsEFHw/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [360x240] => //g.delfi.lv/images/pix/360x240/Pa5AycizKZQ/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [235x160] => //g.delfi.lv/images/pix/235x160/H7pjd-PV-sc/sieviete-sports-fitness-trenins-48709537.jpg [150x150] => //g.delfi.lv/images/pix/150x150/hkeDJgq9Msc/sieviete-sports-fitness-trenins-48709535.jpg [350x590] => //g.delfi.lv/images/pix/350x590/Oq53MSE7JvA/sieviete-sports-fitness-trenins-48709535.jpg [488x278] => //g.delfi.lv/images/pix/488x278/T7TsGNNg21Y/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [456x260] => //g.delfi.lv/images/pix/456x260/gQhz3ran92c/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [336x192] => //g.delfi.lv/images/pix/336x192/GRug89Rgggs/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [516x294] => //g.delfi.lv/images/pix/516x294/_DKjFbpct2U/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [296x168] => //g.delfi.lv/images/pix/296x168/1-haRKusJ18/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [326x186] => //g.delfi.lv/images/pix/326x186/Yg1e-U1QBXM/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [174x99] => //g.delfi.lv/images/pix/174x99/q01XGghxzL0/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [246x140] => //g.delfi.lv/images/pix/246x140/wOxDxOVvplo/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [136x78] => //g.delfi.lv/images/pix/136x78/_iesp-XZNjM/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [209x119] => //g.delfi.lv/images/pix/209x119/NkGh8Jyn_5c/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [188x108] => //g.delfi.lv/images/pix/188x108/qawxP6OWduo/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [108x62] => //g.delfi.lv/images/pix/108x62/6OAd29Hx0i8/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [676x385] => //g.delfi.lv/images/pix/676x385/C80SLYrhAoM/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [612x349] => //g.delfi.lv/images/pix/612x349/F-B4zF1s7Pc/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [372x212] => //g.delfi.lv/images/pix/372x212/OFFFLVJFKUM/sieviete-sports-fitness-trenins-48709541.jpg [248x182] => //g.delfi.lv/images/pix/248x182/zjbryJaICTU/sieviete-sports-fitness-trenins-48709537.jpg ) [icons] =>

