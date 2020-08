Мужские трусы стали новым женским трендом

Знаменитости и обычные пользовательницы соцсетей начали массово носить мужские трусы-боксеры в качестве шорт и запустили новый флешмоб. На опубликованные в Instagram снимки обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о белье австралийского бренда Highrack за 58 долларов (4285 рублей), выпущенном в разных цветах. Отмечается, что дизайнер марки Тесса Макгрегор (Tessa McGregor) вдохновилась на создание описанных шорт, когда носила боксеры своего молодого человека по дому. «Я чувствовала себя сексуальнее, чем когда-либо», — добавила девушка.

Так, например, фотографией в белых шортах Highrack поделилась блогерша Старлетт Тинн (Starlette Thynne), а амбассадор марки Boohoo, манекенщица Хелен Бьюик (Helen Bewick) сфотографировалась в зеркало в модели коричневого цвета.

Покупательница Лекси Джей (Lexie Jay), в свою очередь, попозировала в похожих на боксеры шортах вместе с подругой Кейтлин Берд (Katelyn Byrd). При этом модель Элоди Рассел (Elodie Russell) запечатлели в голубом изделии и кроп-топе в тон.

В то же время пользовательница сети Лаура Стоун (Laura Stone) разместила снимок в розовых облегающих шортах люксового бренда Jacquemus, а также в белых боксерах модного дома Christian Dior за 1230 долларов (90 тысяч рублей).

По информации издания, похожие на мужское белье шорты также появились в ассортименте таких марок, как Chanel, Fendi, Skims и Are You Am.

В июле модели полюбили фотографироваться в купальнике в тон джинсов. Выяснилось, что они начали публиковать снимки в бикини марки Fashion Nova, ткань которого имитирует деним. В флешмобе приняли участие Лоун Лав (Loan Love) и Тиана Мусарра (Tiana Musarra).