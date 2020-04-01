На Украине выпустили первый в истории Vogue Man

Украинская редакция журнала Vogue выпустила первый в истории страны мужской номер — Vogue Man. Такая информация появилась на странице издания в Instagram.

Редакция журнала отметила, что не подозревала о предстоящей ситуации с коронавирусом, планируя новый Vogue. Журнал появится в продаже в апреле. Его можно будет приобрести в магазинах, работающих во время карантина.

"Надеемся, что Vogue Man UA станет вашим спутником в эти непростые времена — и вдохновит продолжать жить в полную силу", — говорится в посте издания.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue UA (@vogue_ukraine) 31 Мар 2020 в 1:59 PDT

Автором обложки стал фотограф Мэтью Брукс из Великобритании, а лицом номера — нидерландский манекенщик Паркер ван Ноорд.

Героями первого выпуска мужской версии стали писатель и поэт Сергей Жадан, скалолаз Александр Хоннолд, клипмейкер Алан Бадоев и другие.