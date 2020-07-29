Написано кровью: рекламную кампанию модного дома Marni назвали расистской

Итальянский модный дом Marni обвинили в расизме. После того, как он выпустил новую рекламную кампанию с темнокожими моделями, в соцсетях обрушили на нее мощный поток критики. На снимках и в подписях к фото люди обнаружили эксплуатацию цвета кожи участников съемки и попытку выставить их дикарями.

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Итальянский модный дом жестко раскритиковали за новую рекламную кампанию, которая единодушно была признана интернет-сообществом откровенно расистской.

Для рекламы летней коллекции бренд пригласил темнокожих моделей, мужчин и женщин, отсняв их на пляже. Но вместо того, чтобы собирать похвалы за то, что они привлекают к работе в модной индустрии людей с африканскими корнями, Marni столкнулись с волной возмущения из-за того, как были представлены модели.

Дело в том, что образы кампании оказались стереотипно расистскими — люди сочли, что используя такие выражения, как "дух джунглей" и "босиком по джунглям" и "амулет племени", копирайтеры в постах, сопровождавших рекламные фото в Instagram бренда, представили темнокожих дикарями, а фотографы и стилисты усилили эффект визуально, надев на моделей этнические ожерелья из дерева и байонга (прессованных сухих листьев).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada) 28 Июл 2020 в 9:07 PDT

На некоторых фотографиях можно было различить цепи, брошенные к ногам моделей, напоминавшие о кандалах рабов — однако эти снимки, по сообщению Instagram-аккаунта Diet Prada, уже удалены.

Этот аккаунт, пристально отслеживающий все грехи, которые совершают модные бренды, и обратил внимание на сомнительную рекламу Marni. Его авторы отметили, что этнические украшения, плетеные карибские шляпы и полосы глины, нанесенные на тела моделей, "начинают отсылать к расистским колониальным представлениям о темнокожих как о примитивных, нецивилизованных и несовременных людях".

Ситуацию осложняет тот факт, что противоречивая рекламная кампания была снята темнокожим фотографом из Бразилии Эдгаром Азеведо, а художником-постановщиком выступил бразилец итальянского происхождения Джованни Бьянко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marni (@marni) 24 Июл 2020 в 9:04 PDT

Как предполагают авторы Diet Prada, созданные ими образы нуждались в объяснениях со стороны маркетологов Marni, которые бы рассказали, что пытались показать те, кто нес ответственность за визуальную часть. Однако "вред был нанесен, когда команда отдела маркетинга решила использовать те самые слова". В итоге сочетание выражения "дух джунглей" и обнаженные тела темнокожих моделей в этнических ожерельях произвели впечатление, будто очередной модный бренд эксплуатирует выходцев из Африки.

Фотографии, оставшиеся в Instagram-аккаунте самих Marni, тоже собрали множество неодобрительных отзывов — пользователи соцсети задались вопросом, кто вообще мог одобрить такую концепцию рекламной кампании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marni (@marni) 25 Июл 2020 в 4:01 PDT

В Instagram, в частности, обратили внимание на шлепанцы Marni — белые, отделанные крупными стразами, они получили название White Queen ("Белая королева"), а название бренда написано на них красными мазками, напомнившими пользователям соцсети кровь.

"Это написано кровью порабощенных? Вы, ребята, придурки. Хватит эксплуатировать черную культуру", — писали в комментариях.

Модный дом даже обвинили в том, что такую противоречивую кампанию он выпустил, чтобы привлечь к себе внимание. "Это настолько по-расистски, по-сексистки и жестоко, что вы должны были это делать ради саморекламы и не заявлять, что были в неведении. Омерзительная работа и задумка всех, кто этим занимался", — написали в аккаунте бренда. Не оценили, кстати, и сам дизайн пляжной обуви — люди сочли, что такую же можно купить в супермаркете или аптечной сети.

В посте с другим снимком — на котором изображены юноша и девушка, — копирайтеры заявили, что это "Эдемский сад. Первая попытка соблазнения". Однако райского сада на фотографии пользователи также не увидели — зато снова распознали эксплуатацию темнокожих. "Вы используете цвет темнокожих, а потом пытаетесь притянуть отсылку к библейской "Книге Бытия"?" — удивились пользователи. В конечном счете, они практически единодушно призвали бренд удалить эту рекламную кампанию из-за расизма. Сам модный дом пока ситуацию не прокомментировал.