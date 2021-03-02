Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды. Подходит и мужчинам, и женщинам

Лондонский эксперт объяснила популярность тренчей и назвала причину, по которой они никогда не выйдут из моды. Точка зрения фэшн-редактора Independent появилась на сайте издания.

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По словам журналистки и стилистки Пруденс Уэйд, популярность упомянутого предмета гардероба обусловлена его элегантностью, практичностью и универсальностью.

Также тренч является вещью, которая одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам, и хорошо смотрится на всех типах телосложения.

Кроме того, стилистка отметила, что эта вещь никогда не выйдет из моды благодаря своей способности сочетаться с любыми современными трендами.

В настоящий момент многие современные знаменитости отдают предпочтение тренчам. Так, например, герцогиня Сассекская Меган Маркл была замечена в классическом бежевом изделии длины миди. Предпринимательница Кортни Кардашьян, в свою очередь, попозировала в коричневом кожаном плаще с мехом на воротнике и рукавах, а американская поэтесса и активистка Аманда Горман появилась на церемонии инаугурации Джо Байдена в пальто от Moschino с серебряной отделкой.