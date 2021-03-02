Названа вещь, которая никогда не выйдет из моды. Подходит и мужчинам, и женщинам
Foto: Shutterstock

Лондонский эксперт объяснила популярность тренчей и назвала причину, по которой они никогда не выйдут из моды. Точка зрения фэшн-редактора Independent появилась на сайте издания.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам журналистки и стилистки Пруденс Уэйд, популярность упомянутого предмета гардероба обусловлена его элегантностью, практичностью и универсальностью.

Также тренч является вещью, которая одинаково подходит как мужчинам, так и женщинам, и хорошо смотрится на всех типах телосложения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от The Fashion Sector (@thefashionsector1)

Кроме того, стилистка отметила, что эта вещь никогда не выйдет из моды благодаря своей способности сочетаться с любыми современными трендами.

В настоящий момент многие современные знаменитости отдают предпочтение тренчам. Так, например, герцогиня Сассекская Меган Маркл была замечена в классическом бежевом изделии длины миди. Предпринимательница Кортни Кардашьян, в свою очередь, попозировала в коричневом кожаном плаще с мехом на воротнике и рукавах, а американская поэтесса и активистка Аманда Горман появилась на церемонии инаугурации Джо Байдена в пальто от Moschino с серебряной отделкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от J a c k y (@jcky.j)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от R I N A (@rina_nov)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Angelina Luciani (@angelinaluciani)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katie Longman (@katieelongman)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nena || Workwear + Neutrals (@nenaevans)

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

0

Source

DELFI Woman

Tags

Мода Одежда
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Простые упражнения для уменьшения стресса
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети

От владельца

Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Ādažu nov.,
220 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€