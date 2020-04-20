Названы самые популярные в мире бренды одежды

Эксперты в области моды опубликовали список самых популярных мировых брендов одежды и людей, которые оказали наибольшее влияние на индустрию. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Highsnobiety и платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Так, в рейтинг вошли такие марки, как Jacquemus, Salomon, Stand, Fear Of God и Peter Do, а "пионерами культуры" стали российская певица Катя Кищук, актриса сериала "Эйфория" Хантер Шафер, звезда TikTok Чарли Д'амелио, рэпер Slowthai и другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JACQUEMUS (@jacquemus) 10 Мар 2020 в 8:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salomon (@salomon) 8 Апр 2020 в 10:00 PDT

Отмечается, что в каждой категории было 250 и 300 кандидатов соответственно, а для определения лидеров использовался специально созданный механизм: с помощью специальных программ было подсчитано количество запросов с именами и названиями кампаний в Google, социальных сетях, а также упоминаний в прессе, блогах и комментариях.

Финалистов отбирали судьи, в том числе стилист Маркус Пол, креативный директор журнала Interview Мел Оттенберг и главный редактор Highsnobiety Кристофер Моренси.

В феврале специалисты платформы Lyst назвали самую популярную марку одежды в мире. Им оказался итальянский бренд Off-White.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Off-White™ (@off____white) 19 Апр 2020 в 8:02 PDT

По мнению экспертов, этому поспособствовало, в частности, изменение логотипа компании, появление нового бутика в Майами, а также свадьба музыканта Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин, на которой последняя была в платье Off-White.