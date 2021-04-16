Названы тенденции в области стиля, которые в этом году будут доминировать

За год под знаком ограничений изменились не только повседневные привычки, но и гардероб: вечерние платья, туфли на высоком каблуке, смокинги и деловые костюмы были вытеснены более удобной домашней одеждой и костюмами, подходящими для спортивных занятий. Консультанты по стилю VAN GRAAF подготовили обзор последних стильных тенденций для тех, кто и в нынешних условиях хочет быть активным и заботиться о своем здоровье, занимаясь спортом.

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Руководитель магазина VAN GRAAF в Риге Агнесе Масальска прогнозирует: "В 2021 году работа из дома по-прежнему останется в повседневной жизни большой части жителей мира, поэтому различные сформировавшиеся во время пандемии тенденции в области стиля в этом году будут доминировать и, возможно, сохранятся и в последующие годы. Подходящая для дома одежда свободного стиля, которая в моменты отдыха между рабочими сессиями легко превращается в спортивный костюм, стала новым must have. Зоны использования одежды немного пересекается, ведь и повседневные дела сосредоточены в одной, двух или трех сферах, поэтому мы оптимизируем то, в чем пока нет особой необходимости".

Спортивные штаны снова в моде

Такие привычные для нас удобные штаны для бега или просто активного образа жизни как для мужчин, так и для женщин по-прежнему остаются весьма популярной домашней одеждой. На онлайн-собраниях они обычно не видны, поэтому их можно объединить с более формальной верхней частью одежды, которую можно быстро сменить, чтобы во время перерыва в работе заняться спортом, надев что-нибудь более удобное. Эти штаны легкие, удобные и практичные, а пандемия добавила стилевые нюансы, позволяющие легко создавать элегантные и визуально приятные ансамбли одежды. Например, в сочетании с майкой с коротким руквом, лямки которой охватывают шею, и спортивными сандалиями для женщин или более грубыми полусапогами на шнуровке и легким трикотажным джемпером для прогулок на природе.

Джинсы и спорт

Самые популярные в повседневной жизни штаны — гибрид джинсов и леггинсов — называют джеггинсами. Это штаны неформального стиля, которые похожи на узкие джинсы, но при движении предлагают удобства леггинсов. Гибрид сейчас на пике популярности, потому что помогает создавать комплекты одежды как свободного стиля, так и подходящие для различных спортивных занятий. Их можно прекрасно носить как вместе со свободной тишоткой, джемпером или кофтой, так и с аксессуарами делового этикета, например, жакетами и блузками делового стиля. Знаменитости, например, Майли Сайрус или Ким Кардашьян, тоже полюбили джеггинсы. Не надо переживать, что вдруг придется выйти из дома и не будет времени переодеться — эти удобные штаны выглядят элегантно, подчеркивают фигуру и одновременно не заставляют чувствовать себя скованно и некомфортно.

Изюминки цвета и стиля

Во время пандемии почти все мы хотя бы раз занимались спортом, а в теплое время года делаем это чаще и более публично, поэтому веяния мировой моды оказали влияние и на эту тему. Самым популярным направлением 2021 года будет vintage, нежные пастельные оттенки, простой дизайн, но с отделкой-люкс. Доминировать будут также принты, например, цветы, животные, а также сочетание разных рисунков. Спортивная одежда будет создаваться не только для комфорта и спортивного зала, но и будет служить манифестом моды, предлагая чистый силуэт вместе с устойчивым выбором тканей и ассиметричными элементами дизайна.