Не стареют, не болеют и не срывают съемки: как виртуальные модели завоевывают соцсети

В мире моды набирают популярность так называемые виртуальные модели, предки которых — азиатские виртуальные идолы: поп-певцы из голограммы и герои компьютерных игр. Пандемия Covid-19 только подстегнула развитие виртуальной моды и цифровой одежды, и теперь модные бренды завоевывают азиатский рынок с помощью армии виртуальных моделей. Как развивается новый тренд, разбиралась "Газета.Ru".

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Цифровизация и популярность соцсетей привели к тому, что в рекламе и мире моды появились цифровые инфлюэнсеры — созданные с помощью компьютерной графики виртуальные модели, не существующие в реальной жизни.

Впервые появившиеся в Корее и Японии в качестве поп-певцов, теперь они рекламируют виртуальную одежду на цифровых неделях моды и в онлайн-каталогах, имеют аккаунты в соцсетях с миллионами настоящих подписчиков, выступают аватарами в компьютерных играх и постепенно становятся кумирами не только для азиатских миллениалов, но и для европейцев, американцев и россиян.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miquela (@lilmiquela) 17 Июн 2020 в 7:36 PDT

Первая виртуальная модель в США появилась в 2016 году и назвали ее Микела Суса, для друзей просто Lil' Miquela. Чтобы никого не обидеть, национальность ей придумали смешанную — у модели испанские, бразильские и американские корни. С миловидным веснушчатым личиком и карими глазами девушка выглядит вполне реалистично, но создана она была отнюдь не по чьим-то образу и подобию, она — плод творчества компьютерной программы.

Сейчас в ее Instagram-аккаунте 2,4 млн подписчиков. Там она появляется вместе с реальными знаменитостями — моделью Александрой Скай из Лос-Анджелеса, певцом Ноа Гершем и другими виртуальными инфлюэнсерами — темнокожей моделью-мужчиной Blawko22.

Девушка любит одеваться в виртуальную одежду от Prada, Supreme и Vetements. В вещах от Prada она щеголяла по воображаемому подиуму в осенне-зимнем сезоне 2018-2019 годов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🅱️LAWKO (@blawko22) 1 Янв 2020 в 7:29 PST

Сейчас она делает музыкальную карьеру, записывает песни в поддержку движения Black Lives Matter и собирает реальные пожертвования в валюте на благотворительность.

Годом позже ей придумали подружку и коллегу по цеху — Шуду Грэм, темнокожую модель-африканку. На этот раз автором стал фотограф Кэмерон-Джеймс Уилсон, который также создал модель при помощи компьютерной программы, хотя выглядит она еще более реалистично, чем светлокожая предшественница. Фотограф-создатель был вдохновлен образом южноафриканской темнокожей Барби и создал свою альтернативную виртуальную модель, чтобы поддержать равенство и разнообразие в виртуальном модельном бизнесе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shudu (@shudu.gram) 7 Ноя 2019 в 7:18 PST

В Азии виртуальные идолы были популярны задолго до этого. "Вокалоиды" — несуществующие поп-певцы из голограммы выступали на сцене перед живой публикой в Японии и Китае, причем собирали там целые стадионы. Первой поп-звездой в этом жанре считается созданная в 2007 году Хацуне Мику, которая впервые выступила на японском музыкальном фестивале в 2009 году при помощи технологии голограммы. В отличие от западных коллег, она совсем не похожа на человека и с реальной моделью ее не спутать, однако она сотрудничала с Google и Toyota, позировала в одежде от Louis Vuitton и Givenchy.

В Китае есть своя виртуальная модель-вокалоид — Люо Тяньи, созданная в 2012 году. Как и в случае с японской коллегой, фанаты могут управлять ее аватаром и предлагать песни для исполнения. Она также выглядит как мультяшный персонаж из аниме или компьютерной игры. Ее видео собирают миллионы просмотров на китайском хостинге Bilibili, 81% аудитории которого составляет молодежь — представители поколения Z.

Западные бренды все чаще заглядываются на этот хостинг, чтобы проводить коллаборации и привлекать китайскую платежеспособную аудиторию. Люо рекламирует китайскую косметику Pechoin и бренд одежды Zhejiang Semir Garment Co., а также и сеть ресторанов быстрого питания KFC и производителя здорового питания Three Squirrels.

У китаянки есть местные конкурентки — Янхе, Юэжен Лин и Юэжен Лонгья, которыми управляет японская компания Yamaha.

Пандемия коронавируса, лишившая живых моделей настоящих подиумов на время карантина, подстегнула развитие виртуальных инфлюэнсеров и прибавила им аудитории за счет стримов в соцсетях. С марта Люо Тяньи проводила трансляции с настоящими китайскими инфлюэнсерами, например бьюти-блогером Ли Дзятси. Трансляция от 1 мая на сайте китайского маркетплейса Taobao, в которой приняли участие вокалоиды с Люо во главе, собрала 2,7 миллиона просмотров. В трансляции фигурировали такие бренды, как производитель электроники Midea, французская косметическая фирма L'Occitane, китайский производитель батареек Nanfu Battery и производитель линз Bausch+Lomb.

Модные бренды внедряются и в компьютерные игры, как, к примеру, Louis Vuitton, приодевший для игры League of Legends участников виртуальной хип-хоп группы True Damage в 2019 году. Без реальной одежды не обошлось: бренд выпустил тематическую лимитированную серию, которая разошлась за считанные минуты. В китайских играх Honor of Kings, разработанной Tencent, и Onmyoji от Netease размещали свою рекламу такие бренды, как KFC и Mac Cosmetics, Head&Shoulders, Watsons, Oreo, Jinlongyu и Jingdong Finance.

Китайский онлайн-ритейлер Alibaba начал с сотрудничества с виртуальной моделью Нунури, позировавшей в одежде от Gucci и Versace, Dior и Jacquemus, а теперь создал и своего виртуального амбассадора — Эме. С ее помощью в марте этого года китайской молодежной аудитории рекламировали свою продукцию такие модные бренды, как Prada и Miu Miu.

В марте 2020 года итальянский Vogue обратился к услугам виртуальных моделей для создания обложки в условиях, когда фотосессии с реальными моделями были невозможны. Если в Европе и Америке больше ценят реалистичных моделей, похожих на людей, то китайская аудитория больше склонна к общению с мультяшками из видеоигр.

Для брендов такие модели — золотая жила: во-первых, они не курят и не пьют, не хамят фанатам — так что брендам можно не беспокоиться за свою репутацию. Также их можно подстроить под любой культурный код, будь то Азия или многонациональная американская аудитория. А еще они не стареют, не болеют, не срывают съемки, прилежно исполняют все контракты и не заламывают цены.

В России тоже оценили преимущества новой технологии — виртуальная модель Алена Пол на днях представила коллекцию цифровой одежды в рамках гибридного fashion-проекта Global Talents Digital, организованного Национальной палатой моды, которая проводит Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Трансляции с участием реальных и виртуальных моделей, представивших 38 новых коллекций в формате онлайн, собрали 2,5 миллиона просмотров из 20 стран. Больше всего просмотров собрала платформа VK, хотя шоу транслировалось также на Facebook, в TIkTok и Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivaany (@ivaany.h) 25 Май 2020 в 2:51 PDT

"Это возможность дать шанс молодым дизайнерам со всего мира выйти из тени больших брендов, — рассказал о новом формате "Газете.Ru" Александр Шумский, президент Национальной палаты моды. — Мы добавили дополненную реальность, цифровую одежду и виртуальных моделей, чтобы стать интереснее для сетевой аудитории".

По мнению Шумского, виртуальные недели моды с участием цифровых моделей — это результат тренда на осознанное потребление и устойчивую моду, ведь при создании цифровой одежды не причиняется вред экологии. В трансляциях принимали участие не только известные дизайнеры, например, Алена Ахмадуллина и Белла Потемкина, но и блогеры. Во время прямых трансляций одежду с подиума можно было рассмотреть в дополненной реальности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алиона Пол (@aliona_pole) 28 Май 2020 в 9:05 PDT

"Я считаю, что digital — это будущее индустрии моды, и дизайнеры будут использовать все больше виртуальных моделей, — поделилась впечатлениями одна из участниц, французская виртуальная модель Ивани. — Ваша модель может находиться на Луне, а потом прогуляться по морскому дну".

"Все идет к тому, что мы будем иметь несколько виртуальных воплощений — аватаров — для разных задач и областей нашей жизни", — считает дизайнер Алена Ахмадуллина, которая недавно выпустила коллекцию виртуальной одежды и приодела в нее Алену Пол. "Причем в онлайн-формате мы будем гораздо смелее экспериментировать со своим стилем и образом в целом, чем в реальности. Очевидные плюсы для дизайнеров и для планеты: безграничное пространство для творческих идей и уменьшение перепроизводства одежды", — отметила дизайнер.