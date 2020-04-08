Никаких спортивных костюмов и халатов! Стилист составил офисный аутфит для дома

Карантин — это время для работы из дома. Но многие уже на личном опыте убедились, что домашние условия расслабляют. Фешн-стилист Светлана Ёдчика напоминает читателям DELFI Woman, что между внешним видом и работоспособностью есть прямая связь. Далее несколько советов, как взять ситуацию под контроль с помощью одежды.

Очень сильное влияние на эмоциональное состояние и готовность плодотворно работать оказывает внешний вид. Поэтому уделите время вашему домашнему образу — сделайте его комфортным, но более собранным, чем обычный домашний комплект.

Никаких спортивных костюмов и халатов! Этот вариант одежды настраивает вас совсем на другие сферы вашей жизни. Халат — всегда расслабляет и диктует вашему телу информацию о том, что вы дома. А спортивный костюм настраивает на физическую активность, что тоже не совсем то, что нам нужно.

Какая же одежда поможет настроиться на рабочие будни и не даст расслабиться, при этом будет комфортной в домашней обстановке?

Для работы дома идеальна полуоблигающая одежда из натуральных тканей.

Свободные джинсы из хлопка плюс футболка из натуральных тканей свободного кроя. Этот комплект даст вам чувство комфорта, но будет напоминать вам о том, что у вас рабочий день. Этот комплект подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Еще один из вариантов для женской половины планеты — это хлопковые платья миди длины. Они всегда очень приятные к телу и помимо этого придают женственности образу. Этот вариант при любых обстоятельствах идеален для дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марианна Елисеева 🗯 (@mariannaeliseeva) 19 Авг 2019 в 2:01 PDT

Трикотаж. Если у вас дома прохладно, то стоит рассмотреть трикотажные комплекты. Они делают образ более собранным, но очень уютным и комфортным. Также один из идеальных вариантов для дома — это трикотажные платья. Они женственные, уютные и элегантные.

И последнее. Ваши вещи должны выглядеть опрятно. Они должны быть чистыми и хорошо выглядеть, без дырочек и затяжек. Тогда вы будете выглядеть стильно и достойно в домашней обстановке, что является главным мотиватором для движения вперед.