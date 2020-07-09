Новый тренд — "отцовские" сандалии на липучках

Сандалии с толстой подошвой и застежками на липучках, которые в сети прозвали "отцовскими", стали новым трендом в 2020 году. Об этом со ссылкой на Daily Mail пишет Lenta.ru.

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По информации издания, знаменитости все чаще появляются на публике в обуви, которую обычно благодаря удобству носят туристы и мужчины среднего возраста.

Так, например, недавно в черных сандалиях прошлась по улицам Лондона британская писательница и модель Алекса Чанг. В такой же паре обуви папарацци сфотографировали блогерш Соню Лайсон и Лоис Опоку в Берлине в мае нынешнего года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sonia Lyson (@sonialyson) 22 Май 2020 в 5:45 PDT

Кроме того, дизайнер Кьяра Ферраньи опубликовала фото в своем Instagram, на котором она запечатлена в фиолетовых сандалиях Chanel. Предпринимательница Люси Уильямс также попозировала в босоножках на липучках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) 1 Май 2020 в 3:57 PDT

Отмечается, что одним из первых такие сандалии выпустил модный дом Chanel в 2019 году. В ассортименте люксового бренда модель представлена в различных цветах и стоит 1250 долларов (1123 евро).

Журналисты добавляют, что похожую обувь выпускают и такие бюджетные бренды, как The Iconic, The Row, Asos, H&M и Kurt Geiger.