Опрос: на обновление осеннего гардероба жители Латвии готовы потратить до 100 евро

С целью узнать, как пандемия Covid-19 повлияла на покупательские привычки жителей Латвии, на что именно в этом году они обращают больше внимания при обновлении своего гардероба и изменился ли бюджет для приобретения осенней одежды, торговый центр "Domina Shopping" провел опрос.

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Что влияет на выбор осенней обуви и одежды



Соответствие цены качеству товара — один из важнейших факторов этой осенью, когда люди выбирают, какую обувь и одежду покупать. Об этом заявили 65% опрошенных.

Чуть более половины, или 56% респондентов признали, что в основном выбор одежды и обуви зависит от того, можно ли будет их носить на протяжении более одного сезона.

В свою очередь половина опрошенных жителей Латвии при приобретении одежды осенне-зимнего сезона обращает внимание на соответствие материала специфике сезона.

Почти половина (46%) жителей обращают внимание на то, чтобы новые покупки сочетались с уже имеющимся гардеробом, особенно женщины со средним достатком и покупатели молодого возраста.

Все больше людей признают, что вопросы экошопинга для них становятся все более важными. Это касается также покупки одежды и обуви. Почти для трети опрошенных очень важно, чтобы новые вещи были изготовлены из натуральных материалов. Интересно, что важность аспекта натуральности материалов имеет тенденцию увеличиваться с возрастом покупателей (с 21% в возрастной группе 18-29 лет до 38% среди людей старшего поколения).

Женщины и мужчины — чем отличаются их мысли в торговом центре

Женщины почти в три раза чаще, чем мужчины (11% по сравнению с 4%) обращают внимание на то, чтобы модели покупаемой одежды и обуви, а также цвет отвечали последним модным тенденциям.

Пока дамы заботятся о том, чтобы одежда, обувь и аксессуары сочетались и соответствовали новейшим тенденциям моды, мужчины в среднем чаще обращают внимание на узнаваемость бренда (в среднем 19% по сравнению с 12%).

Интересно, что именно для мужчин важно, чтобы для производства одежды и обуви использовались устойчивые материалы (в среднем 12% по сравнению с 9%).

Повлиял ли Covid-19 на критерии обновления гардероба этой осенью?

Несмотря на Covid-19 и неизвестность по поводу того, какой будет вторая волна пандемии, свой гардероб в этом осеннем сезоне планируют обновить в целом 81% опрошенных жителей Латвии. Чаще всего они планируют приобрести новую одежду (65%), чуть реже — обувь (56%) и верхнюю одежду (53%). В свою очередь чуть более трети посетителей магазинов намерены пополнить гардероб, купив различные аксессуары для одежды.

Обновляя и пополняя гардероб, 76% покупателей планируют уложиться в сумму, не превышающую 100 евро, в основном приобретая новую осеннюю обувь, в свою очередь 42% на эти цели планируют выделить не более 50 евро. Тем временем на покупку верхней одежды до 100 евро планируют потратить 71% покупателей, а 20% думают, что она им обойдется в пределах от 100 до 200 евро. Самые маленькие траты предусмотрены для аксессуаров осеннего сезона — на их покупку 79% покупателей планируют выделить не более 50 евро.

"Мы рады, что, несмотря на "новую реальность", люди продолжают посещать торговые центры, тем самым поддерживая наших торговцев в это довольно сложное время. Данные опроса показывают, что люди и этой осенью планируют обновить свой гардероб. Однако, следя за тенденциями распространения вируса, мы еще раз хотим напомнить, что приглашаем приходить только здоровыми и не забывать о других мерах безопасности — соблюдении дистанции, мытье и дезинфекции рук", — подчеркивает директор т/ц "Domina Shopping" Дина Бунце.

В опросе т/ц "Domina Shopping", проведенного в сотрудничестве с OMG Snapshots в сентябре этого года, своим мнением поделились более 800 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.