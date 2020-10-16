Опрос: только 6% жителей следят за модными тенденциями и экспериментируют с одеждой

В ходе ежегодного опроса мультибрендового магазина VAN GRAAF о привычках покупки одежды в Латвии выяснилось, что значительная часть или половина респондентов лишь иногда следят за последними тенденциями моды, чаще всего придерживаясь классического и повседневного стиля. Главным мотиватором для покупки одежды 80% респондентов назвали смену сезона или замену поношенных, испорченных вещей.

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32% респондентов ответили, что скорее не следят или вовсе не следят за актуальными модными тенденциями. Более умеренными в своем ответе были 51% опрошенных, признав, что иногда все же следят за новейшими тенденциями моды, однако в повседневной жизни охотнее придерживаются привычного для себя классического и единого стиля.

Латыши зачастую считают себя серыми и неоригинальными, каковыми они на самом деле не являются — отмечает руководитель магазина VAN GRAAF Агнесе Масальска, повседневные наблюдения которой не совпадают с мнением жителей^ "В нашем магазине усиленно интересуются актуальными модными тенденциями: можно заметить как яркие и выразительные цвета, так и комбинацию разных предметов одежды oversized, а также принты. Думаю, что в действительности мы очень даже смотрим на себя в зеркало и продумываем свой внешний вид, но только не признаемся в этом вслух".

Из 6% респондентов, ответивших, что они следят за последними тенденциями моды и им нравится экспериментировать и удивлять своим внешним видом, более половины или 58% составляли женщины. Данные анкеты показывают также, что преимущественно (42%) такой ответ давали молодые люди в возрастной категории 18-29 лет.

Отвечая на вопрос, где респонденты черпают вдохновение для одежды, более половины (71%), из числа которых большую часть составляли мужчины (52%), ответили, что разные идеи для стиля подмечают у окружающих — друзей, коллег и людей на улицах. И только 14% вдохновение для своего стиля находят в журналах мод, в свою очередь треть респондентов или 33% находят идеи в социальных сетях.