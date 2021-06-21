"От скинни все устали": стилисты объяснили моду на широкие штаны

Узкие брюки объявлены старомодными: даже Кейт Миддлтон, которая часто выбирала для неформальных мероприятий джинсы-скинни, переоделась в широкие штаны. Самым актуальным фасоном стали "папины брюки" — длинные, просторные, напоминающие те, что носили голливудские актеры в 30-е годы прошлого века. Стилисты объяснили "Газете.Ru", с чем связано появление нового тренда, и рассказали, как носить такие брюки.

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Стилисты хоронят узкие брюки-скинни: они окончательно вышли из моды. Женщины, проведя не один месяц в комфортных домашних штанах во время пандемии, больше не стремятся втиснуться в узкие вещи — они выбирают те модели, которые сочетают в себе стиль и удобство. А это — брюки-карго, брюки-парашюты и "папины" брюки. Последние — главный тренд этого лета.

"Лето 2021 года принадлежит dad pants ("папины" брюки — "Газета.Ru"). Пал последний бастион: бренд Ami, который поставлял скинни Джастину Биберу, выпустил весной коллекцию с брюками расслабленного силуэта", — рассказала "Газете.Ru" автор Telegram-канала о моде "Шмот" Залина Амирова.

По мнению эксперта, сейчас люди стремятся к удобству. "Все просто: во время пандемии мода свернула в сторону комфорта, — поясняет Залина Амирова. — На это еще наложилось возвращение стиля 90-х, когда было все с "папиного плеча".

И действительно, глобальная платформа по продаже одежды ShopStyle провела исследование рынка и обнаружила, что спрос на dad pants увеличился почти на 70%. "Папины" брюки даже могут отодвинуть на второй план "мамины брюки", или mom jeans (с завышенной талией), в которых россиянки ходили последние несколько лет.

А про скинни стоит забыть и вовсе. "Марк Джейкобс (большой любитель скинни — "Газета.Ru") прощается с зауженными джинсами", — объявляет Vogue.

Модный эксперт и телеведущий Владислав Лисовец также считает, что на узкие фасоны стоит перестать обращать внимание. "От скинни все устали, а мода циклична. Это связано с зрительной усталостью потребителя, то есть после узких джинсов не могли не вернуться в моду широкие брюки", — сказал он "Газете.Ru".

Тем временем модные инфлюенсеры и звезды со стремительной скоростью разносят тренд по миру.

В апреле Кендалл Дженнер опубликовала снимок в "папиных" брюках в Instagram. Так же поступила и Роузи Хантингтон-Уайтли. Две недели спустя, известная на Западе гитаристка, Даниэль Хайм появилась в брюках такого же фасона на красной дорожке Brit Awards. А в конце мая в "папиных" брюках вышли Дженнифер Лоуренс и Кейт Миддлтон.

Во многом за возвращение в моду dad pants стоит благодарить бренд The Row. Дизайнерам марки удалось разработать настолько удачные модели, что некоторые из них сразу раскупили. Как отмечает Залина Амирова, Кендалл Дженнер и Роузи Хантингтон-Уайтли носят бежевые мешковатые брюки именно этого бренда, "сочетая их с белой футболкой или рубашкой".

Пока на Западе тренд уже давно набрал обороты, в России к "папиным" брюкам пока относятся с опаской. "В Москве я вижу огромное количество девушек в широких брюках, потому что Москва продвинутый город. Тут модников очень много, даже больше, чем в некоторых европейских странах. А в российских регионах этот тренд пока не актуален. Там все еще наклеивают ресницы, рисуют брови и закалывают губы. А эти брюки с таким образом не очень сильно вяжутся", — поделился Владислав Лисовец.

Алена Горячева, стилист и автор Telegram-канала о моде "Дьявол носит H&M", отмечает, что главное правильно подобрать образ к расслабленному фасону брюк. Тогда это будет выглядеть красиво и ни в коем случае не будет визуально прибавлять килограммов.

"Чаще всего у dad pants завышенная талия и свободный крой. Это может смущать многих девушек, поэтому все-таки рекомендую носить их с топами, водолазками, боди и со всем тем, что будет подчеркивать фигуру. Самое главное правило здесь — соблюдение пропорций", — сказала модный эксперт.

По мнению Владислава Лисовца, "папины" брюки совсем не украшают женщин низкого роста. А что касается обуви, то телеведущий советует ее выбирать в зависимости от материала изделия. "Но лучше всего они смотрятся с простой обувью, не с классической. Конечно, если брюки сшиты из хорошей ткани, например, костюмной, то тогда каблуки имеют право на существование. Так ноги будут выглядеть визуально длиннее. А если мы берем простые повседневные брюки, то оптимальнее выбирать обувь на плоском ходу. Тогда брюки не выглядят комично", — сказал модный эксперт.

Залина Амирова уверена, что dad pants можно купить везде. Из брендов масс-маркета она советует обратить внимание на Zara, ASOS, Mango. А Алена Горячева — на Re/Done, Calvin Klein, Reserved и Cos.

"Я считаю dad pants одним из самых актуальных фасонов. Сейчас их можно уже смело внести в базовый гардероб практически любой женщины, потому что даже через 10 лет они будут выглядеть свежо и круто", — резюмировала стилист.