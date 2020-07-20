Пандемия коронавируса вернула в моду банданы

Банданы, которые используют в качестве защитной маски, стали новым трендом во время пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на Lenta.ru сообщает Independent.

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По информации издания, знаменитости все чаще появляются на публике в разноцветных банданах, которые обвязывают вокруг лица. Среди них такие звезды, как актрисы Марго Робби, Джейн Фонда и Сара Джессика Паркер, а также хореограф Джулианна Хаф и актер Крис Пайн.

Так, например, актрису Кристен Стюарт заметили на улицах Лос-Анджелеса в бандане в тон футболки белого цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @official_robsten_love 12 Июл 2020 в 10:35 PDT

Бывшая супружеская пара Эмбер Херд и Джонни Депп оба пришли в суд в банданах. Последний выбрал черное изделие, а его бывшая жена — красный платок с принтом в белый горох.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от فالو کنید پشیمون نمیشید (@style_honarmandan) 14 Июл 2020 в 12:02 PDT

Несмотря на популярность бандан отмечается, что они менее эффективны в защите от распространения коронавируса, чем медицинские маски. Так, например, когда человек кашляет в маске, его слюна перемещаются на расстояние 6,3 сантиметра, а при использовании банданы в качестве средств индивидуальной защиты — на 7,6 сантиметра.