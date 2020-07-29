Почему именно летом выгоднее всего составить базовый гардероб

Лучший способ подготовки ко всему новому и тому, что ждет нас в будущем — это тщательное планирование. Это относится и к шопингу. Предложения и скидки в летний сезон — отличный способ приобрести все необходимое, чтобы создать базовый гардероб, сэкономив деньги.

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Не поддавайтесь искушению, а покупайте только необходимое

В летнем предложении зачастую фигурируют яркие цвета, узоры и соблазнительные вывески распродаж. Однако не следует чрезмерно увлекаться и покупать летом бесчисленные платья, топы и сандалии. Независимо от сезона в верхних строчках бытовых жизненных приоритетов должны быть практичные и эстетически привлекательные комбинации, поэтому именно во время летних скидок можно не только купить самые лучшие и полезные вещи по более низким ценам, но и составить базовый гардероб на несколько сезонов.

Анита Алтмане, известный и популярный в обществе стилист, призывает летом и во время скидок делать покупки ответственно и продуманно: "По лучшим ценам я рекомендую дублировать самые любимые и часто надеваемые предметы гардероба, а не тратить деньги на эксперименты, которые будут одиноко собирать пыль в глубинах шкафа. Хорошая инвестиция — это покупка предметов основного гардероба, или капсульных изделий. Хорошее пальто, вязаная вещь из кашемира или белая рубашка пригодятся любой даме в любом возрасте. Капризам моды лучше следовать при покупке аксессуаров — туфель, сумочек, заколок для волос и платков".

Пополнение базового гардероба актуально для всех

Когда речь заходит о пополнении содержимого шкафа, то зачастую акцент делается на женщинах. Однако сейчас подходящее время для того, чтобы и мужчины, и дети тоже могли пополнить запасы и создать качественный основной гардероб.

Мужчины среди выгодных скидочных предложений могут найти и купить пиджаки, рубашки, брюки и туфли, которые пригодятся и осенью, и зимой, и весной.

Летом также стоит задуматься о покупке спортивной одежды и одежды для отдыха.

Лето — идеальное время и для составления детского гардероба, особенно в процессе подготовки к новому учебному году. В эту пору семьи могут купить практически все, что необходимо школьнику, по особо выгодным ценам.

Полезный трюк для эффективного шопинга

У каждого из нас есть свой бюджет и ценовые рамки, в пределах которых мы планируем и можем себе позволить купить необходимое. С учетом этого, а также своего вкуса, особенностей фигуры и стиля, перед запланированной покупкой одежды рекомендуется провести небольшое исследование, чтобы найти магазины, в которых можно купить товары, соответствующие этим критериям.

Также полезно составить список покупок, чтобы не растеряться среди многочисленных магазинов. "Вы сэкономите время и деньги, если заранее хоть на маленьком клочке бумаги составите список. Если есть план, то вы не устанете от бессмысленного хождения и не будете разочарованы", — говорит Анита Алтмане.

Список покупок поможет избежать импульсивных решений и непродуманных покупок, а увидев красивую блузку или туфли, которые совершенно не нужны в вашем гардеробе, но которые продаются с соблазнительной скидкой, вы со спокойной душой сможете пройти мимо и купить только необходимое.

Также важно выделить время на составление базового гардероба. Делая покупки без спешки, будет легче не взять что-то лишнее, что совершенно не нужно, а медленно взвесить и тщательно выбрать желаемое.

Перед пополнением гардероба важно и хорошенько поесть — это придаст сил, улучшит настроение и позволит насладиться шопингом.