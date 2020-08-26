Почему размеры одежды различаются у разных брендов и как это исправить?

Сороха О'Донохью уже устала от того, что во всех магазинах одежда одного и того же размера сидит по-разному. "Однажды я пошла по магазинам и купила себе джинсы 8 размера (российский 40). А потом пошла в другой магазин, и там оказалось, что мне опять нужен 12", - говорит она.

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Теперь из-за коронавируса 36-летняя сотрудница отдела кадров из города Норич покупает одежду в основном в интернете, где расхождения в размерной сетке еще более заметны.

"Я заказывала и возвращала одежду несколько раз, потому что вещи были или слишком велики в груди, или слишком тесны в другом каком-нибудь месте, хотя все они были маркированы одним размером", — говорит она.

Покупки и возвраты

Несколько месяцев назад подруга посоветовала Сорохе загрузить приложение, работающее следующим образом: открываешь его на смартфоне и встаешь перед ним в спортивных леггинсах. Приложение сканирует твой силуэт с разных сторон, затем создает трехмерное изображение тела с рекомендацией, на какие размеры ты должен ориентироваться у разных брендов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meepl ⎜ Fision AG (@meepl_fision) 30 Сен 2019 в 7:20 PDT

Эксперты модной индустрии говорят, что если такие приложения станут популярны, это может не только упростить покупки, но и изменить весь торговый бизнес.

Подобные приложения-калькуляторы могут помочь решить проблему возвратов — головной боли любой торговой фирмы.

По данным исследования 2018 года британского банка Barclays, в стране покупателям возвращается почти половина потраченных ими денег, и причина этого — возврат товаров.

При этом выяснилось, что треть покупателей, заказывающих одежду по интернету, еще до ее примерки ожидает, что вещь им не подойдет. "Если эти приложения будут учитывать основные проблемы, с которыми сталкиваются многие магазины, это будет огромный шаг вперед, поскольку они помогут минимизировать возвраты, что является большой проблемой для интернет-торговли", — полагает Мария Малоун, старший преподаватель по бизнесу моды в Государственном университете Манчестера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meepl ⎜ Fision AG (@meepl_fision) 18 Июн 2020 в 2:04 PDT

"Такие приложения могут позволить производить только то, что уже предзаказано клиентом, и это позволит сократить ненужное производство", — полагает эксперт.

Не любит постоянства?

В Израиле разработано приложение, которое способно определить размер человека, не прибегая к телефонной камере. Вместо этого клиент водит рукой с телефоном вдоль контуров своего тела, а приложение использует датчики акселерометра и гироскопа в смартфоне для вычисления параметров.

Параметры каждого клиента хранятся в базе данных, которой могут воспользоваться торговые фирмы, чтобы дать точные рекомендации по размерам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meepl ⎜ Fision AG (@meepl_fision) 13 Апр 2018 в 10:48 PDT

У индустрии моды есть свои причины менять стандарты размеров одежды. Некоторые бренды занижают размер просто для того, чтобы польстить своим клиентам, показать, что они тоньше, чем на самом деле.

Однако более точное знание параметров своих клиентов помогает индустрии моды беречь ресурсы.

Модную индустрию уже который год призывают к сокращению отходов. Согласно отчету Европейской экономической комиссии ООН, ежегодно 85% всего произведенного текстиля — а это 21 млрд тонн — оказывается на мусорной свалке.

Главный виновник всего этого — дешевая, быстро произведенная модная одежда, выпускаемая для потребителей, постоянно ищущих чего-то новенького и ориентированных на стиль жизни селебрити и новинки с подиума.