Популярный в 80-х "аксессуар-банан" снова в моде

Аксессуар для волос, который был востребован в 1980-х годах, вернулся в моду благодаря соцсетям. Соответствующую информацию разместили эксперты моды New York Post на сайте издания.
Речь идет о заколке-"банане", получившей свое название благодаря характерной форме, напоминающей фрукт. Украшение представляет собой двусторонний гребень продолговатой формы.
По словам журналистов, многие покупатели при создании причесок с описанным аксессуаром вдохновляются стилем героинь фильмов и сериалов, которые были популярны в 90-х. Одним из таких персонажей является Рейчел Грин из сериала "Друзья".
За последний месяц известные модели и блогерши опубликовали в соцсетях множество снимков, на которых они позировали с прическами с упомянутой заколкой. Среди них, например, американские супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, блогерши Бриджит Роуз и Вероника Ли.