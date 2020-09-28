Популярный в 80-х "аксессуар-банан" снова в моде

Аксессуар для волос, который был востребован в 1980-х годах, вернулся в моду благодаря соцсетям. Соответствующую информацию разместили эксперты моды New York Post на сайте издания.

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Речь идет о заколке-"банане", получившей свое название благодаря характерной форме, напоминающей фрукт. Украшение представляет собой двусторонний гребень продолговатой формы.

По словам журналистов, многие покупатели при создании причесок с описанным аксессуаром вдохновляются стилем героинь фильмов и сериалов, которые были популярны в 90-х. Одним из таких персонажей является Рейчел Грин из сериала "Друзья".

За последний месяц известные модели и блогерши опубликовали в соцсетях множество снимков, на которых они позировали с прическами с упомянутой заколкой. Среди них, например, американские супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, блогерши Бриджит Роуз и Вероника Ли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sylvia (@thehungrytaco) 25 Сен 2020 в 6:16 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronica (@veronicalee5) 21 Сен 2020 в 3:15 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от brit harvey 🍒🍒🦋🦋🌈🌈🍓🍓👽👽☁️☁️🍭🍭💚💚 (@brit_harvey) 23 Май 2020 в 12:41 PDT