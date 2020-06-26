Популярный в 90-х женский аксессуар вернулся в моду

Популярный в 90-х аксессуар, а именно разноцветные заколки в виде бабочек, снова вернулся в моду. Соответствующую информацию разместили эксперты моды Metro на сайте издания, пишет "Lenta.ru".

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Они обратили внимание на фотографию, опубликованную в Instagram-аккаунте британского интернет-магазина Asos.

На кадре была изображена покупательница бренда, волосы которой украшало множество заколок ярких цветов: розовых, зеленых, желтых и оранжевых.

Образ девушки дополнили солнцезащитные очки в неоновой оправе и несколько подвесок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MORE THAN FASHION (@asos) 18 Июн 2020 в 11:00 PDT

Подписчики марки оценили аксессуар и выразили свое восхищение по поводу вернувшегося тренда. "Отличный образ! Как раз недавно вспоминала про эти заколки", "Вау, возвращение 90-х!", "Эти заколки в виде бабочек напоминают мне детство", "Боже, я обожала такие заколки!" — комментировали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mae Accessories (@mae_accessories2) 20 Июн 2020 в 8:28 PDT

Другие пользователи сети начали массово делиться снимками своих причесок c упомянутым аксессуаром, ставя хэштег #butterflyclips. Например, пользовательница с никнеймом nasteexo собрала волосы в два симметричных пучка и украсила их "бабочками" желтых, рыжих и красных цветов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nasteexo (@nasteexoilwaad) 12 Апр 2020 в 8:13 PDT

В свою очередь юзерша julia.artemiss закрепила на передних прядях розовые и фиолетовые заколки в тон макияжу.