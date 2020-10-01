Пошаговая инструкция, как сделать рваные джинсы в домашних условиях

Новый тренд одежды — рваные джинсы из 80-х. Такой вид стал популярным в моде и теперь каждая девушка хочет такую вещь. Да, их можно купить в любом бутике, но мы с вами поделимся, как сделать рваные джинсы своими руками. Найти старые джинсы в своем гардеробе не составит никакого труда, а тем более — периферию для шитья. Кроме джинсов можно поэкспериментировать с шортами, юбкой или комбинезоном. FurnishHome подготовил материал, который вы сможете применить к любой одежде.

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Начинаем подготовку и выбираем стиль

После того как вы найдете подходящие джинсы, необходимо выбрать стиль порезов. Идеала в этом случае нет, все зависит от ваших предпочтений и фантазий. Рваные джинсы своими руками смотрятся лучше, если они слегка поношенные и потертые. Оформить их можно в стиле гранж с большими дырами или в повседневном стиле с небольшими порезами.

Необходимый инструмент

Выбрав джинсы, вам потребуется немного инструмента, чтобы начать работу с ними.

Мел или брусок мыла. С помощью этих вещей вы легко сможете сделать наметку для будущего пореза.

Ножницы и нож. Эти режущие предметы понадобятся нам для новых дыр.

Спицы и пинцет. Спица или игла пригодится вам, чтобы делать бахрому. А пинцетом можно легко вытягивать нитки.

Плотная плоская поверхность. Такой предмет можно использовать, чтобы не повредить другие элементы.

Материал для потрепанного вида. Можно использовать такие вещи: пемзу, наждачную бумагу и хлор.

Пошаговая инструкция

Для вашего первого кастомайзинга потребуется терпение, так как дело не сложное, но кропотливое. Изучив подробно весь материал, вам в дальнейшем будет проще переделывать ваш гардероб под новые тренды.

Делаем разметку

Перед тем как сделать в домашних условиях рваные джинсы, нужно разобраться с разметкой и с общими правилами. Что именно нужно учесть при разметке:

в первую очередь наденьте джинсы и начертите на них мелом места, в которых будут порезы;

продумайте все детали, чтобы не испортить вещь и не превратить ее в решето;

не делайте надрезы возле пояса, лучше начните ниже карманов. Учтите, если вы сделаете дырку на области кармана и будете в нем хранить объемные вещи — ткань на срезе будет выпирать и испортит общий вид;

если вам сложно выбрать место для творчества — посмотрите наши примеры на фото и оттолкнитесь от них;

чтобы сделать дырку на колене, выполните надрезы выше него.

Важная информация: перед началом обязательно сделайте предварительные наметки будущих надрезов. Посмотрите в зеркало и представьте, как будет выглядеть законченный результат.

Режем джинсы

Когда с разметкой вы определитесь, предлагаем подробнее изучить, как сделать рваные джинсы дома.

Подложите внутрь штанины плотный картон, чтобы не задеть заднюю часть джинсов.

Сделайте ножом или ножницами надрез на размеченной мелом области. Надрезы лучше делать с отступом не менее 2 см.

Если вы хотите сделать большие и объемные дыры, то кроме порезов нужно будет вытянуть нити пинцетом. Вы должны аккуратно вытянуть все синие нитки, а былые оставить.

Чтобы было легче доставать нитки — обработайте область наждачной бумагой или похожим абразивом.

После того как обработаете все надрезы, с помощью спицы сделайте бахрому вокруг дырки.

В конце процесса постирайте джинсы на максимальных оборотах и с повышенной температурой. Таким образом вы сможете придать поношенный вид одежде.

В случае если вас не устроит степень изношенности — нанесите немного отбеливателя или хлора на ткань.

Как украсить джинсы



Если вам надоели сплошные порезы на вашей одежде, вы можете украсить их модными фишками. Чем именно можно оформить джинсы:

возьмите кружева и пришейте с внутренней стороны штанины;

между дырками закрепите небольшую цепочку;

оформите джинсы с помощью разных нашивок;

можно даже использовать разноцветную ткань с орнаментами и вшить во внутрь дырки.

Вариантов таких много: главное — понять принцип работы, а фантазия даст о себе знать.