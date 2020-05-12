Практические советы, как быстро и просто навести порядок в своем гардеробе

Капсульный гардероб — это шкаф с минимальным количеством тщательно отобранной одежды, которая сочетается между собой и которую можно комплектовать, экономя время без лишних хлопот. Звучит красиво, но нереально, подумаете вы. Консультанты по стилю VAN GRAAF предлагают вам хотя бы попробовать, руководствуясь следующими советами.

Освободитесь от лишнего



Создание капсульного гардероба начинается с освобождения от одежды, которую вы не носите. Потрепанной, застиранной одежде или той, которая больше не кажется актуальной не место в вашем шкафу. Вещи, которые еще можно носить, но которые вы больше не надеваете, раздайте, передайте какой-нибудь организации или людям, которым они пригодятся. Остальную одежду смело можно выбросить. Оставьте в своем шкафу только то, что носите, и вещи, доставляющие радость.

Соберите одежду, которую носите охотнее всего

Возможно, у вас уже есть определенная капсула — это одежда, которую носите каждый день, чувствуете себя в ней удобно и которую легко удается сочетать с другой одеждой. Эта одежда — брюки, юбки, рубашки и блузки — является основой, которая составит весь капсульный гардероб. Обратите внимание на крой, материал и цвет этой одежды и поймите, что в ней вам нравится. При покупке новой одежды будете знать эти проверенные нюансы и не ошибетесь с выбором.

Используйте творческий подход

Думая о своем капсульном гардеробе, дайте волю фантазии. Используйте имеющиеся и доступные ресурсы: блоги и примеры в Pinterest. Соберите вместе понравившиеся изображения, при создании комплектов ограничивая себя определенным количеством одежды и аксессуаров. Играйте, ищите и создавайте свой идеальный гардероб мечты.

Составьте список

Прежде чем отправиться в магазин, составьте список вещей, которые, по вашему мнению, улучшат ваш внешний вид и образ. Зачастую покупки основаны на эмоциях и привлекательных ценах, нередко заставляющих тратить деньги на вещи, которые не усовершенствуют ваш стиль или, хуже того, вовсе не будут надеты. Важно понять приоритеты, покупать товары хорошего качества, которые дополнят образ и которые хочется носить.

Не увлекайтесь модными тенденциями

Хорошо следить за сезонными новинками моды, но не волнуйтесь, если в вашем списке не будет определенных тенденций. Возможно, через пару месяцев они все равно поменяются. Не тратьте деньги на краткосрочный крик моды, создавайте свой индивидуальный стиль и тенденции.

Создавайте комплекты с аксессуарами

Не надо каждый сезон обновлять гардероб. Аксессуары и макияж могут сделать привычные комплекты одежды необычными. Заменив туфли на красные кеды, в обычном черном платье можно будет не только пойти на работу, но и отправиться на вечеринку, а также на прогулку по городу.

Не ограничивайтесь только черными битловками



Помните, что капсульный гардероб вовсе не значит, что вся одежда должна состоять из вещей нюдового оттенка или черного цвета и иметь крой, который никогда не выходит из моды. В капсульный гардероб надо включать также одежду захватывающих цветов и уникального кроя, которая позволит вам выделиться. Главное, чтобы в ней вы чувствовали себя удобно и уверенно.