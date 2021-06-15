Пять браслетов, шесть колец, три серьги? Что такое ювелирный дресс-код и зачем он нужен

Один из самых сложных, неоднозначных и запутанных дресс-кодов в мире — это ювелирный. Forbes Life объясняет, сколько украшений вы можете надеть вместе в офис и почему часы с арабскими цифрами не подходят для светского мероприятия.

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Раньше все было проще. Серебро и золото вместе носить нельзя. На одной руке может быть два кольца только в том случае, если одно из них обручальное. На шею можно надеть лишь одно украшение. Браслеты уместно смотрятся исключительно на той руке, где нет часов. Драгоценности нельзя сочетать с бижутерией. Все было понятно, однозначно и четко.

А потом в нашу жизнь ворвались Демна Гвасалия и Алессандро Микеле, Джефф Голдблюм и Джонни Депп, герои стритстайла и блогеры, рэперы и тиктокеры, которые вернули человечеству веру в гиперболу, логоманию, абсолютное отсутствие скромности и постулат "надел все лучшее и сразу". Бриллианты сочетают с пластмассовыми бусами, золотые часы — с силиконовым браслетами, на одной руке носят разом шесть колец из всех возможных металлов, а цепи выбирают такой толщины, что их можно использовать в качестве троса, когда придется соседский автомобиль из сугроба вытягивать.

Ювелирный дресс-код за последние 15-20 лет пережил несколько серьезных потрясений и в результате практически лишился всех своих базовых принципов, упрощавших жизнь офисным работникам и бизнесвумен, старающихся не переборщить с украшениями и аксессуарами. Тем не менее Forbes Life готов помочь не заблудиться в трех кольцах.

Деловой стиль

Женщины: в ювелирном дресс-коде раньше существовало незыблемое правило надевать разом не более пяти украшений. И если в повседневном стиле или в светских образах эта норма постепенно забывается, то в рамках офиса или бизнес-встречи она продолжает работать. Часы, два кольца (одно из них обручальное, если вы замужем), браслет или кулон и серьги — это оптимальное количество украшений для делового дресс-кода. Избегайте крупных драгоценных камней, старайтесь не надевать одновременно аксессуары из разных по цвету металлов. Вы спокойно можете сочетать стальные часы и кольца из платины, например. Но серьги из розового золота точно не должны соседствовать с кулоном из желтого или серебряным браслетом. Также в рамках делового стиля старайтесь избегать нагромождения разных камней. Определитесь, что сегодня лучше подходит под ваш образ — изумруды, рубины или сапфиры, и не пытайтесь оседлать драгоценную радугу.

Мужчины: для начала определитесь с часами. Все украшения, которые вы наденете, должны быть сделаны из металла такого же цвета, как и корпус часов. Надеть одновременно стальной хронограф и золотые запонки точно не получится. Зато вы можете экспериментировать с кольцами и браслетами из других материалов — кожа, дерево и камень отлично сочетаются с любыми металлами. Главное — старайтесь не смешивать драгоценности и бижутерию хотя бы в рамках офисного пространства. Что касается количества, то для вас правило пяти украшений работает совершенно точно. В рамках делового дресс-кода будут уместно смотреться часы, два кольца (одно из них обручальное, если вы женаты), запонки и зажим для галстука. Если ваш статус или офисные правила позволяют отказаться от последнего аксессуара, то надевайте браслет, но исключительно на ту руку, где нет часов.

Повседневный стиль

Женщины: пожалуй, в рамках повседневного образа вы можете творить все, что хотите. Никаких строгих правил и обязательных нормативов практически не осталось. Выберите одно украшение, которое считаете главным в своем образе — скорее всего, оно будет самым массивным и ярким, и затем пляшите от этой драгоценной печки. Другие аксессуары не должны перетягивать внимание на себя и противоречить металлам и камням, которыми обладает прима-балерина вашего сегодняшнего дресс-кода. Если не знаете, какие украшения хорошо сочетаются друг с другом, то запомните базовую рекомендацию — бриллианты всегда хорошо смотрятся с еще одним ярким камнем или жемчугом.

Мужчины: герои стритстайла и тиктокеры просили передать — делайте, что хотите. Можете надевать пять браслетов и шесть колец на одну руку, по три серьги в ухо, по два кулона на шею и еще какой-нибудь ювелирный брелок на брюки прицепить. Старайтесь только в повседневных образах избегать драгоценных камней. Единственный мужчина, который сегодня ходит увешанный бриллиантами и рубинами круглые сутки, — это Моргенштерн. И не экспериментируйте с разными драгоценными металлами. Определитесь, что вам нравится — серебро, платина, розовое или желтое золото — и сочетайте украшения из одного материала. Но помните, что любой металл отлично смотрится с аксессуарами из кожи, камня и дерева. И да, если вам нравятся силиконовые браслеты и пластмассовые бусы, можете ни в чем себе не отказывать.

Вечеринка

Женщины: сразу оговорим, что мы прописываем ювелирный дресс-код для мероприятия cocktail или black tie. Если это дружеский загул в "Симаче" или караоке, можете снова пренебречь любыми правилами и надевать все, что душе угодно. На серьезных же вечеринках придется обойтись без бижутерии, полудрагоценных камней и желтого золота. Делайте ставку на тяжелый люкс: бриллианты и платина — ваши лучшие друзья. Светские мероприятия со строгим дресс-кодом позволяют надеть максимально приметные и массивные серьги, кольца, браслеты и колье с яркими драгоценными камнями. Но главное — не переборщить. Решите, какая часть тела будет привлекать все внимание других гостей события этим вечером: сделайте акцент либо на руки, надев несколько браслетов и колец, либо на зону декольте и шею, выбрав серьги и колье. В обоих случаях аксессуары должны быть сделаны из одного металла и должны быть инкрустированы одинаковыми драгоценными камнями.

Мужчины: скорее всего, вы в смокинге или хотя бы классическом костюме. Поэтому браслеты и кулоны останутся без внимания. Сделайте ставку на часы, (выбирайте модель с циферблатом с римскими цифрами, иначе организаторы вечеринки решат, что вы спешите и хотите постоянно следить за тем, сколько сейчас времени), запонки и кольца. Все аксессуары должны быть сделаны из металлов одного цвета. То есть вы можете сочетать платину и серебро или титан, но не стоит надевать часы из розового золота вместе с запонками из белого. И постарайтесь избегать массивных и ярких драгоценных камней. Пусть женщины сияют в изумрудах и рубинах, а вы ограничьтесь скромным обаянием бриллиантов.