Разумный шопинг. ТОП-10 вещей, на которые нынешней весной действительно стоит потратиться

С наступлением более теплой и солнечной погоды зачастую хочется обновить свой гардероб, однако нынешней весной к его созданию нужно подойти особенно тщательно и при этом экономно. Главная задача — сформировать основную базу гардероба, которую дальше можно дополнять сезонными тенденциями и модными капризами.

Дизайнер моды Ивета Вецмане составила TOП-10 покупок, которые, по ее мнению, станут долгосрочной инвестицией и ценным элементом гардероба.

Тренч

Тренч всегда будет элегантным решением весеннего, а иногда и летнего пальто. Он всегда выглядит великолепно, его удобно комбинировать, создавая много разных вариаций. Например, образ можно превратить в классически элегантный, надев тренч вместе с платьем, юбкой, брюками различных стилей и классической обувью (отлично будет смотреться обувь и на высоком каблуке, и босоножки, и на низком каблуке). Образ можно сделать более необычным и спортивным, комбинируя тренч с джинсами, футболкой, спортивной одеждой и кроссовками. В этом сезоне амплитуда ассортимента и стилистических решений тренчей настолько широка, что каждому непременно удастся найти свой вариант.

Брючный костюм

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Perspective Middle East (@perspective_gcc) 7 Май 2020 в 4:41 PDT

Классический брючный костюм с пиджаком — очень удобный комплект в гардеробе, который подходит для разных случаев. С ним можно поиграть в различные вариации, комбинируя и с футболкой с остроумной надписью, и с гораздо более серьезной деловой блузкой. Это же касается обуви — с костюмом можно надеть и классику, например, лодочки, и что-то более спортивное.

Классический брючный костюм в весенне-летний сезон должен быть из легкой ткани типа льна, тонкого шерстяного или хлопчатобумажного материала.

Что касается цвета, то рекомендуется выбирать нейтральные тона — черный, серый, бежевый, темно и светло-синий, так как они не выходят из моды. Однако, если очень хочется, прекрасно будет смотреться и костюм ярких оттенков.

Аналогичных правил следует придерживаться и при выборе костюма с шортами.

Юбка-карандаш

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAMANTHA ELLE Affordable Style (@samanthaelle.x) 6 Май 2020 в 4:10 PDT

Экспериментируйте с оттенками, принтами, всевозможными узорами, горошком, цветочным принтом и материалами. Кроме того, одной из актуальных тенденций сегодня является юбка-карандаш из искусственной кожи. Ее можно отлично скомбинировать с блузкой-рубашкой, футболкой, элегантной или прогулочной обувью. В более прохладный вечер образ можно дополнить кожаной курткой в байкерском стиле.

Обязательно нужно помнить о разнообразии фактур тканей — следует избегать сочетания кожаной юбки с кожаной курткой. Лучше меньше, да лучше! Различные скомбинированные фактуры и материалы всегда сделают образ намного интереснее.

Белая блузка-рубашка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dominika Wozniak (@dominikawozniakcom) 7 Май 2020 в 4:00 PDT

Приобретение белой классической блузки-рубашки всегда будет хорошим вложением, она прекрасно комбинируется и с юбкой-карандашом различных расцветок, узоров и материалов, в том числе искусственной кожей, а также подойдет к любимым джинсам — будь то классические синие, черные скинни или рваные джинсы-бойфренды. Обладательница белой блузки всегда будет в выигрыше, потому что в образе присутствует столь сильная комбинация. Надев белую блузку, вы всегда будете привлекать внимание, актуально выглядеть и сиять. А также она всегда выгодно подчеркнет летний загар.

Одежда для досуга

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valerian Lockheart (@valerianship) 7 Май 2020 в 5:43 PDT

Обязательно не забудьте о вложениях в удобную одежду для досуга. Здесь главное условие — чувствовать себя комфортно, легко и хорошо, в то же время одежда должна выглядеть стильно, актуально и заметно. В зависимости от того, насколько спортивно вы хотите выглядеть, зависит, чему отдать предпочтение при создании гардероба для свободного времени. Помните о таких классических ценностях, как джинсы, худи, футболки и комбинезоны.

Лодочки "stiletto" на высоком каблуке

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ayakkabı Pelin Özfırıncı (@pelininayakkabilari) 2 Май 2020 в 2:46 PDT

Классические туфли-лодочки всегда были и будут ценным вложением в гардероб, потому что они делают изящнее и стройнее ваши ноги. Туфли отлично впишутся в гардероб с уже вышеупомянутыми актуальными тенденциями этого сезона — юбкой-карандашом, тренчем, классическим брючным костюмом или костюмом с шортами. При покупке лодочек помните про три цвета — черный, бежевый и классический красный, потому что обувь этих оттенков незаменима в гардеробе каждой дамы. Помните, что бежевые лодочки подойдут к одежде практически любого цвета, с любым узором и принтом, а также они визуально удлиняют ноги.

Настоящее летнее платье

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от H&M (@hm) 12 Мар 2020 в 10:59 PDT

Главная задача — найти этим летом свое настоящее и самое любимое платье весенне-летнего сезона. Оно однозначно должно быть сшито из легкой ткани, например, льна или хлопка. Фасон может быть разным, главное — найти для себя подходящий. Безусловно, не стоит забывать о ярких расцветках, принтах и цветочном рисунке. Можно и даже нужно выбирать яркое платье такого оттенка, который подходит вам лучше всего. В этом сезоне главная задача платья — позволить его обладательнице почувствовать себя комфортно, свободно и буднично, в то же время создав образ цветущей, сияющей и женственной женщины.

Универсальная футболка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от yorkshireterrier_life.ak (@yorkshireterrier_life.ak) 7 Май 2020 в 6:29 PDT

Футболка уже достаточно давно считается классическим предметом и ценностью гардероба. Это универсальный предмет одежды, который прекрасно впишется в любой гардероб — и с капри, и с брючным костюмом, и с юбкой-карандашом. Хорошей новостью является то, что ассортимент футболок сегодня так велик, что остается лишь подобрать по вкусу и потребностям — от абсолютно простой и классической модели до футболки с остроумным принтом, с оригинальной конструкцией или важным посланием.

Сумочка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от t/c Domina Shopping (@domina.shopping) 2 Май 2020 в 10:00 PDT

Говоря о таком важном аксессуаре, как сумка, нужно отметить, что в случаях, если ее покупка планируется как долгосрочный вклад в дополнение визуального образа, нужно по возможности выбирать классическую модель. Это же касается цвета — с сумкой черного или бежевого цвета всегда можно хорошо сочетать остальные элементы гардероба. Важно выбрать правильный размер — и пропорционально своему росту, и нужной вместительности. Помните, что большие сумки сделают человека маленького роста еще меньше, в то же время небольшие сумочки людей крупного телосложения визуально сделают еще больше. В этом сезоне рекомендуется инвестировать в более яркие аксессуары — сумочка яркого цвета является трендом нынешнего весенне-летнего сезона. Она идеально будет комбинироваться с одеждой других ярких расцветок.

Солнцезащитные очки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от t/c Domina Shopping (@domina.shopping) 24 Фев 2020 в 11:11 PST

Когда еще носить солнцезащитные очки, если не в то время, когда солнечные лучи становятся ярче? Обязательно выбирайте очки с яркой, броской оправой. Такие очки в этом сезоне являются топовым аксессуаром, поэтому можно облегченно вздохнуть по поводу всего остального — солнечные очки станут вишенкой на торте и с белой блузкой-рубашкой, и с футболкой, и с тренчем.

Этой весной в моде классика, которая дополнена яркими и заметными акцентами в виде солнцезащитных очков и сумок. Создайте основную базу своего гардероба из классической, качественной одежды, которая прослужит долго, дополнив ее сезонными новинками, и вы готовы к повседневным делам!