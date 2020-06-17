Рекомендации стилистов, как подчеркнуть женственность этим летом

Вместе с ласковыми лучами солнца в нашу повседневную жизнь входят легкость, определенная воздушность и тепло, что позволяет нам носить открытые туфли, платья и юбки. Советами, как подчеркнуть женственность и подобрать комплекты нарядов, которые будут особенно актуальны в этом летнем сезоне, делятся стилисты Анита Алтмане и Юлия Вербицкая.

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Яркость цвета

Хотя женственность и ее ощущение у каждой женщины свое, этим летом на помощь придут цвета. Сосредоточьтесь на расцветке и отбросьте стеснительность, потому что это один из самых простых способов взглянуть на уже привычные покрой и фасон, найдя их в ярком или необычном оттенке. Цвет — это жизнерадостность, оптимизм и отражение настроения. Этим летом чрезвычайно актуальны желтые, оранжевые и все зеленые тона.

Никуда не исчезли и романтические, нежные пастельные тона — нежная игра оттенков в телесной и пастельной гамме будут выглядеть женственно, освежающе и элегантно. Этим летом вы можете уверенно выбрать комплект в пределах одного оттенка, например, оттенки розового, бежевого, шалфейного, зеленого или нежно-голубого.

Стилевой микс

Цвета этого сезона можно обыграть в любом стиле, давая широкие возможности для полета фантазии от курток-бомберов спортивного стиля и до длинных платьев ярких цветов.

При создании образа не останавливайтесь на одежде одного стиля. Смикшируйте шелковое платье с жакетом в мужском стиле или вязаным свитером размера oversize, а не с приталенным жакетом. Платья с массивными туфлями будут выглядеть более современно, чем с настоящими правильными классическими лодочками.

Также не забывайте об аксессуарах — они очень много придают общему образу! Не бойтесь экспериментировать и импровизировать!

Как найти идеальное платье и юбку

Все зависит от роста и типа фигуры. Есть общие правила — женщинам маленького роста не следует увлекаться очень длинными изделиями, а на обладательницах более широких бедер всегда хорошо выглядят юбки А-силуэта.

Если вы хотите удлинить свою фигуру и визуально выглядеть стройнее, выбирайте платья и юбки с высокой талией. Фигуру удлинят также платья и юбки с запа'хом, а также одежда с разрезом. Так называемая городская юбка подойдет для всех типов фигур, а правильный выбор обуви и аксессуаров придаст большое значение общему образу.

Лучше всего выбор платьев и юбок тесно связать с повседневными рабочими задачами, предпочтениями и тем, как вы планируете сочетать их с остальным гардеробом.