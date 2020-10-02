Резиновые сапоги для рыбалки стали модным трендом у женщин
Foto: Instagram/modeblogg

Популярные модели и блогерши стали массово носить резиновые сапоги, которые в сети прозвали рыбацкими, и запустили новый модный тренд осени 2020 года. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунтах женщин, пишет Lenta.ru.

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Речь идет о высоких массивных ботинках из резины скандинавского бренда Ganni. Стоимость пары на сайте марки составляет 245 евро.

Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с деловыми костюмами, платьями, юбками и свитерами. В то же время некоторые пользовательницы любят носить ботинки с удлиненными рубашками и оверсайз-пиджаками.

Так, например, фотографией в описанной вещи цвета хаки в своем Instagram поделилась стилистка Эмили Синдлев.

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Публикация от Emili Sindlev (@emilisindlev) 20 Авг 2020 в 7:08 PDT

В то же время пользовательница с никнеймом @_mmaxinewylde сфотографировалась в черных сапогах, серой мини-юбке, темном кроп-топе и лиловом укороченном пиджаке.

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Публикация от max (@__mmaxinewylde) 22 Сен 2020 в 4:13 PDT

Модель Наоми Анвер опубликовала в соцсетях кадр в темных ботинках и белой удлиненной рубашке.

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Публикация от Naomi Anwer (@naomianwerr) 14 Сен 2020 в 7:44 PDT

Модный блогер Беатрис Форселл сфотографировалась для Instagram в лакированных сапогах, белом платье и темном оверсайз-пиджаке.

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Публикация от Beatrice Forsell (@beatriceforsell) 1 Июл 2020 в 12:42 PDT

Предпринимательница Матильда Дьерф в свою очередь надела резиновую обувь вместе с черной кожаной курткой, серым свитером и бело-голубыми шортами в полоску.

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Публикация от MATILDA DJERF (@matildadjerf) 14 Сен 2020 в 11:37 PDT

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