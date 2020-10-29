RFW 2020: бренд AMERI представил коллекцию "Связать мечту"

В среду, 28 октября, по условиям эпидемиологической безопасности, во второй день Рижской недели моды производитель высококачественных вязаных изделий, бренд дизайна моды и текстиля AMERI Knitwear на модном показе открыл социально ответственный проект — специально созданную коллекцию трикотажных изделий "Связать мечту". Часть доходов от продажи коллекции будет пожертвована Фонду Детской больницы.

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В качестве почетного гостя мероприятие посетила патронесса Детской клинической университетской больницы Ивета Вейоне, которая выразила признательность созданному в Латвии бренду за инициативу и смелость предложить коллекцию в столь сложных условиях, не забывая о самой уязвимой части общества — детях.

Капсульная коллекция AMERI Knitwear создана на основе рисунков детей и воплотилась в вязаных изделиях жизнерадостных и ярких расцветок. Придуманные детьми образы — различные животные, деревья, цветы — перенеслись с рисунков на платья, джемпера, юбки, туники, кардиганы и леггинсы. Создатели нарядов коллекции „Связать мечту" вдохновлялись светлыми надеждами детей, их красочными мечтами и талантом выразить в рисунках широчайшую гамму эмоций и ощущений.

"Рисование — это прекрасный, извечный способ, который помогает пережить время в больнице и выздороветь. В рисунках латвийских детей мы видим искренность, мечты и идеи, которые вдохновляют всех нас, а теперь они также материализовались в красивой капсульной коллекции бренда AMERI Knitwear с замечательной целью — порадовать маленькие сердечки, поддерживая Фонд Детской больницы", — отмечает руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.

"Мы очень довольны этой яркой и жизнерадостной коллекцией, которая появилась в сотрудничестве с детьми и Фондом Детской больницы. Мы рады представить социально ответственную капсульную коллекцию „Связать мечту" именно на самом значительном мероприятии Латвии в области моды, таким образом охватив самую широкую аудиторию и подчеркнув значение социальной ответственности не только в предпраздничное время, но и в течение всего года", — подчеркивает основатель и руководитель AMERI Knitwear Гинта Америка.

Связь с детьми и их развитием у AMERI существует уже с 2010 года, когда компания начала разрабатывать коллекцию школьной формы для 1-12-х классов и получила в 2011 году награду Министерства экономики в категории "Лучший промышленный дизайн".

AMERI Knitwear был основан в 2006 году и сегодня является производителем трикотажных изделий класса boutique с широким ассортиментом и клиентами в Европе и во всем мире.

В основе бренда — подчеркнутая элегантность и женственность, качество в сочетании с комфортом. Из натуральных материалов бренд создает качественную, мягкую и очень удобную одежду. В коллекциях преобладают мягкий кашемир и мериносовая шерсть, альпака, лен, хлопок с добавлением шелка. Высококачественные материалы тщательно отбираются, чтобы доставить самые приятные ощущения и эстетическое удовольствие женщинам, которые носят одежду бренда. Идеи для создания нарядов AMERI Knitwear черпает и в живописных пейзажах Италии, и в красоте латвийской природы, сочетая природные оттенки с яркими вспышками цвета, а также объединяя вековые традиции с современными технологиями и стилем вязания.

Фото: Лаума Калниня