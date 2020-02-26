Секс и агрессия: cамые суровые коллекции Недели моды в Милане

Прошедшая в Милане Неделя моды произвела суровое впечатление: несмотря на то что модельеры не могли знать, что в Италии случится вспышка коронавируса, они как будто заранее приготовились не веселиться, а показать на подиуме жестокость мира. Словно сговорившись, дизайнеры предложили женщинам на сезон "Осень-зима 2020" максимально брутальные образы. Самые агрессивные коллекции — в обзоре "Газеты.Ru".

Дизайнеры, представлявшие коллекции сезона "Осень-зима 2020", будто бы сговорились создавать одежду для женщин, облеченных властью. Не то чтобы большая часть коллекций состояла из деловых костюмов, предназначенных для форума в Давосе или саммитов "большой двадцатки", но из большинства образов сквозили агрессия и сексуальность женщин, решивших играть по своим правилам.

Fendi

Одним из самых неожиданных оказался показ дома Fendi, креативным директором которого после смерти Карла Лагерфельда в прошлом году стала Сильвия Вентурини Фенди, внучка основателей марки, раньше занимавшаяся аксессуарами и мужской линией. Она избавилась от традиции раскидывать по предметам гардероба логотип дома — две лежащие "валетом" букв F, — впервые в истории дома пригласила для участия в показе моделей размера плюс и вывела звездных манекенщиц, возраст которых уже перевалил за средние модельные цифры, 41-летних Лию Кебеде и Карен Элсон.

Коллекция вышла в духе 40-х — суровых военных 40-х. Слегка расклешенные юбки до середины колена, кожаные пальто, шерстяные шинели, глухие блузы с объемными рукавами, приталенные жакеты-оверсайз не оставляют вопросов, в каком периоде Фенди черпала вдохновение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fendi (@fendi) 24 Фев 2020 в 5:15 PST

Единственное, где она позволила женщине быть нежной — это цвет: горчичный и оливковый чередовались на подиуме с нежно-розовым, как будто обещающим, что под оболочкой строгости бьется нежное любящее сердце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fendi (@fendi) 25 Фев 2020 в 5:56 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fendi (@fendi) 24 Фев 2020 в 1:01 PST

Versace

Еще одна женщина, представлявшая в Милане свою коллекцию — Донателла Версаче. Она не стала, разумеется, отказываться от своей фирменной агрессивной сексуальности, но сейчас она не в пример жестче, чем раньше.

В серебристом мини-платье фасона "песочные часы", в котором вышла на подиум Кендалл Дженнер, легко можно врезать неприятелю с ноги, несмотря на декольте и ультракороткую длину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace) 23 Фев 2020 в 7:30 PST

В этом году в Милане Versace впервые представил одновременно женскую и мужскую коллекцию. На предварявшей показ пресс-конференции Донателла Версаче настаивала, что в основе в этом году лежат "гиперфеминность" в виде подчеркнутой талии и объемных бедер и "гипермаскулинность", выражающаяся в огромных мужских плечах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace) 22 Фев 2020 в 1:10 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace) 22 Фев 2020 в 3:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace) 24 Фев 2020 в 7:30 PST

Однако и мальчики, и девочки вышли у нее весьма суровыми и мощными — плечи женских пиджаков сравнимы по ширине с мужскими, а шапки-пирожки и вовсе должны ассоциироваться с элементами власти, потому что в точно таких же ходили когда-то советские партийные деятели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Versace (@versace) 23 Фев 2020 в 2:37 PST

Prada

Итальянский модный дом, вторым дизайнером которого, как было объявлено в Милане, будет теперь бельгийский дизайнер Раф Симонс, нередко играет с мужественностью в женских коллекциях, однако в этот раз Миучча Прада зашла совсем далеко: маскулинность костюма она совместила с фривольностью. В результате из-под сурового шерстяного пиджака выглядывает едва скрывающая дамские ноги бахрома юбки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Prada (@prada) 25 Фев 2020 в 8:00 PST

Разрезы деловых юбок-миди множатся и доходят до самого верха, уравновешенные строгими жакетами, безрукавками и мужскими галстуками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Prada (@prada) 22 Фев 2020 в 1:00 PST

Вязаная кофта с глухой блузкой и плотные черные колготы оказываются антитезой прозрачной юбке-миди.

Безусловной мужественности моделям добавляли и майки баскетболистов, служившие моделям блузами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Prada (@prada) 20 Фев 2020 в 10:00 PST

Однако безусловный хит — это дубленка в стиле 70-х, увидев которую, уже нельзя избавиться от образа Людмилы Прокофьевны из "Служебного романа", то и дело приходившего в голову при просмотре коллекции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @masculinfemininrevolution 24 Фев 2020 в 10:10 PST

Dolce&Gabbana

Итальянские дизайнеры умудрились удивить публику одним легким движением — им было достаточно всего лишь представить черно-белую коллекцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 24 Фев 2020 в 12:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 24 Фев 2020 в 2:06 PST

Сдержанность цветовой гаммы не отменила, впрочем, фирменной сексуальности — разве толстый свитер, надетый на корсет и чулки, не выглядит эротичным?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 23 Фев 2020 в 2:36 PST

Впрочем, блудницы на подиуме чередовались с монахинями — те выступали в черных вязаных платьях, по горло замотанные в слои трикотажа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 23 Фев 2020 в 1:06 PST

Не обошлось и без элементов мужского костюма — часть моделей снабдили аксессуарами в виде лихо заломленных кепи.