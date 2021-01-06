Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус изменил мир моды

Грязно и дорого





"Вещи первой необходимости" у знаменитостей и инфлюенсеров больше не брендовые брючные костюмы и не крошечные сумки Jacquemus. В последние полгода трендом неожиданно стали удобные спортивные костюмы, бесшовное белье и разноцветные носки — все, что помогает клиентам чувствовать себя спокойнее в период всеобщей истерии и с комфортом проводить время на удаленке. Мода на так называемую лаунж-одежду сохранилась и после смягчения карантинных ограничений: в домашней одежде люди начали выходить на улицы даже в четырех главных столицах моды.

Маркетологи люксовых марок тем временем не стали сидеть сложа руки. Наблюдая за происходящим, они понимали, что жизнь людей меняется кардинально и, вероятно, меняется навсегда. За переменами должна поспевать и мода. В ассортименте Gucci, Balenciaga и Chanel появились "поношенные" вещи: состаренные кроссовки с эффектом пыли, джинсы со следами травы и грязи, рваные свитера и "застиранные" выцветшие майки. Тренд быстро распространился как у состоятельных покупателей, так и у студентов. Последние, правда, находили аналоги люксу на барахолках и в винтажных лавках.



Естественно, главным аксессуаром в их образах стали защитные маски — и чем изощреннее был их дизайн, тем чаще они становились объектом внимания фэшн-фотографов. Некоторые модельеры потерпели фиаско, продавая красивые, но абсолютно бесполезные маски из прозрачных материалов, а носившие их звезды, в том числе певица Лана Дель Рей, получали волну критики за пренебрежение к правилам безопасности.

Однако находчивые марки смогли неплохо заработать на аксессуаре: в ноябре неизвестный китайский бизнесмен заказал и оплатил ювелирной компании Yvel самую дорогую в мире маску — конструкцию из 250 граммов 18-каратного золота и 3608 натуральных бриллиантов. За изобретение ему пришлось выложить 1,5 миллиона долларов.

Обман года



Пока модные дома терпели финансовый ущерб, семейство Кардашьян — пожалуй, самые популярные трендсеттеры и фэшн-предприниматели Instagram — терпело ущерб моральный. С позором столкнулась самая младшая из пяти сестер: Кайли Дженнер лишили громкого титула самой молодой в мире миллиардерши.

В марте 2019 года издание Forbes объявило, что 21-летняя основательница бьюти-империи Kylie Cosmetics становится самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. Тогда девушка призналась, что не предвидела такого будущего и в продвижении бренда ей помогли социальные сети. Таким образом Дженнер опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.



Через год Forbes присудил титул знаменитости во второй раз, однако несколько месяцев спустя на поверхность всплыли якобы реальные цифры состояния Кайли. В действительности девушка оказалась не такой богатой, как полагали журналисты, а ее мать Крис Дженнер, заручившись поддержкой юристов, разработала хитрую махинацию, чтобы фотографию дочери напечатали на обложке журнала.

В итоге издание уличило знаменитость в том, что она лгала о доходах своей фирмы и подделывала налоговые декларации. В начале года Дженнер продала половину своего бренда косметическому гиганту Coty за 600 миллионов долларов и в результате сделки получила приблизительно 340 миллионов долларов (после уплаты налога с продаж).