Шах и мат. Самый популярный сериал Netflix запустил новый модный тренд
Foto: Instagram/anyataylorjoy

Популярные модели и блогерши массово начали публиковать снимки в одежде с "шахматным" принтом, в результате чего сделали его новым трендом. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунтах знаменитостей.

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Вышедший осенью на платформе Netflix сериал "Ход королевы" породил одну из главных модных тенденций будущего года — принт в виде шахматной клетки. История рассказывает о сироте по имени Элизабет Хармон, которая обнаружила в себе невероятные способности к игре в шахматы.

Так, например, фотографией в кардигане с клетчатым орнаментом поделилась американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид.

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Публикация от Bella 🦋 (@bellahadid)

Модный блогер Камилла Шарьер, в свою очередь, попозировала в шубе с "шахматным" принтом.

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Публикация от Camille Charriere (@camillecharriere)

Более того, Шарьер опубликовала кадр в комплекте, состоящем из топа и джемпера на пуговицах в бежевую и коричневую клетку.

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Публикация от Camille Charriere (@camillecharriere)

В то же время модель Мику Арганараз запечатлели в майке с красно-розовым орнаментом.

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Публикация от Gimaguas (@gimaguas)

Стилистка Анна Винк сфотографировалась в бюстгальтере с черно-розовым "шахматным" принтом.

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Публикация от 💫 ANNA WINCK 💫 (@annawinck)

Маникюр девушки на другом ее снимке также выполнен в черно-белую клетку.

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Публикация от 💫 ANNA WINCK 💫 (@annawinck)

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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