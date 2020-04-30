Шлем, койф и камиза: средневековые вещи, которых нам так не хватает сегодня

За последние два месяца выяснилось, что самоизоляция провоцирует на творчество, кулинарные подвиги и даже чуткое отношение к ближнему. Городская квартира превратилась в замковые стены, и люди сразу обнаружили чисто средневековые черты — от хронотопа до недоверия к внешнему миру. Forbes Life заглянул в средневековый гардероб и выбрал из него вещи, которые были бы очень кстати сегодня.

Камиза (платье-шемиз)

Экскурс: Длинная рубаха-камиза была средневековым бельем для тех, кто мог себе позволить надевать больше одного предмета одежды. Крестьяне носили камизу как самодостаточное платье, а вот господа всячески следовали принципу "многослойность в тренде": поверх камизы при наличии надевали еще одно платье (котту), а затем еще одно (сюрко).

Зачем нужна сегодня: Человечество придумало халат для маршрута "спальня — ванная", но вот для маршрута "навстречу курьеру" большинство из них уже непригодны. Зато с этим отлично справилась бы одежда, надевающаяся одним движением через голову и прилично окутывающая с ног до головы.