Скандал с модным брендом Boohoo: на фабриках в Британии шьют за гроши

Британский модный интернет-ритейлер Boohoo, выпускающий одежду, обувь и аксессуары масс-маркета, оказался на этой неделе в центре скандала, связанного с плохими условиями работы на фабрике одного из своих поставщиков в Лестере.

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Как выяснила в ходе расследования газета Sunday Times, работники пошивочных цехов фабрики получали 3,50 фунтов в час (около 4,40 долларов) при существующей в Британии минимальной оплате в 8,72 фунта в час работникам старше 25 лет. При этом работники фабрики в Лестере вынуждены были трудиться без соблюдения мер дистанцирования в самый разгар эпидемии коронавируса.

В компании заявили, что шокированы и возмущены происходящим на фабрике, и пообещали начать свое собственное расследование.

Корреспондент газеты Sunday Times инкогнито попал на одно из таких пошивочных предприятий в Лестере и проработал там два дня, тайно сделав видеозапись из цеха, где упаковывались товары принадлежащего Boohoo бренда Nasty Gal.

В репортаже журналист цитирует начальника цеха, рассказавшего ему, что эта ситуация — обычная для Лестера: "Повсюду в Лестере на всех текстильных фабриках платят 3,50-4,00 фунтов в час. И столько тебе будут платить и здесь".

"Эти сволочи знают, как эксплуатировать таких, как мы. Они извлекают чертову тучу прибыли, а нам платят гроши", — добавил начальник цеха.

Другой сотрудник фабрики предупредил репортера, чтобы тот держал свою работу в секрете: "Ты работаешь незаконно, так что ни с кем ее не обсуждай и никому не говори о работе здесь. Вообще никому".

По следам этого расследования глава британского министерства внутренних дел Прити Пател попросила Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) расследовать обвинения в нарушении закона о современном рабстве на фабриках в Лестере. В среду NCA сообщило, что его следователи начали проводить инспекцию в пошивочных цехах города, однако о том, что они там обнаружили, пока ничего не говорится.

Второй локдаун в Лестере

Именно в Лестере, еще до того, как Sunday Times опубликовала свое расследование, была зафиксирована новая вспышка заболевания Covid-19 — уже после того, как в Англии был ослаблен карантин.

Чтобы понять, где произошло массовое заражение и как город в целом переживает второй локдаун, последовавший за первым буквально сразу, туда отправился Арчи Бланд, старший корреспондент другой британской газеты — Guardian.

Коронавирусный след привел его в пошивочные цеха, где люди вынуждены были работать без соблюдения социальной дистанции в самый разгар распространения инфекции. Именно там производились товары масс-маркета, в частности, для одежных брендов Nasty Gal и Pretty Little Thing (PLT), также принадлежащего Boohoo.

"Разговаривая с людьми и подробно изучая этот вопрос, я узнал, что текстильно-швейная промышленность Лестера практически целиком служит интересам "быстрой моды" и 75% товаров производится для одной фирмы — Boohoo," — рассказывает Бланд в специально посвященном этой проблеме подкасте.

Что ответило руководство Boohoo?

Компания Boohoo на этой неделе объявила о проведении независимого расследования условий труда на предприятиях сети своих британских поставщиков.

Британская некоммерческая группа по защите прав работников легкой промышленности Labour Behind the Label также заявила, что некоторых работников фабрик и пошивочных цехов Лестера, работающих на бренд Boohoo, заставляли приходить на работу с симптомами Covid-19.

В своем заявлении в минувшую среду совет директоров Boohoo заявил, что "в ужасе и шоке" от этих обвинений.

Представители Boohoo заявили на это, что крайне серьезно рассматривают все обвинения в нарушении закона, предоставлении плохих условий труда и слишком низкой оплаты труда людям, не имеющим права на работу, и наняли одного из ведущих британских юристов для расследования всех обвинений.

После того, как Boohoo оказалась в центре скандала, торговая сеть Next и интернет-ритейлер Asos временно приостановили продажу товаров этого бренда и его подразделений, а по соцсетям прокатился призыв бойкотировать их товары.

Акций Boohoo упали на 10%, компания потеряла 2 млрд фунтов стерлингов своей рыночной стоимости.

Что обнаружило расследование?

Британские власти не обнаружили никаких свидетельств нарушения закона о современном рабстве, проведя первый раунд проверок субподрядчиков Boohoo в Лестере.

Семь разных правительственных ведомств посетили за прошедшую неделю девять предприятий в Лестере. Однако Агентство по борьбе с экспулатацией трудовых ресурсов Gangmasters and Labour Abuse Authority (GLAA) признало, что "никаких взысканий не было предъявлено во время этих посещений".

"Сотрудники агентства в настоящий момент не нашли никаких нарушений, подпадающих под Закон о современном рабстве, принятый в 2015 году", — сказано в заявлении GLAA.

К концу нынешней недели в Лестере всего должно быть проинспектировано 30 помещений, где производится одежда.

Что производит Boohoo и кто это носит?

Онлайн-ритейлер Boohoo был образован в 2006 году британским предпринимателем кенийского происхождения Махмудом Камани и дизайнером по специальности Кэрол Кейн; оба они совладельцы и сопредседатели совета директоров этого бренда, ориентированного на потребителей от 16 до 30 лет.

Бренд особенно популярен у молодых девушек и потому привлекает к своим рекламным кампаниям инфлюенсеров и участниц реалити-шоу "Остров любви".

Главная "фишка" бренда — сексуальные платья, топы и комбинезоны, подчеркивающие фигуру.

Boohoo также принадлежит основанный в 2012 году Махмудом Камани, совместно с братом Адамом, бренд PrettyLittleThing (PLT), поначалу выпускавший аксессуары, но позднее переориентированный на выпуск одежды и обуви для более молодежной аудитории — от 16 до 24.

В 2017 году Boohoo приобрел еще и американский лейбл Nasty Gal, основанный предпринимательницей из Лос-Анджелеса Софией Аморузо и также нацеленный на девичью потребительскую клиентуру.

В чем секрет популярности Boohoo?

До того, как начал раскручиваться нынешний скандал с цехами в Лестере, Boohoo, несмотря на введенный по всему миру карантин, не мог пожаловаться на падение спроса.

В самом начале лета бренд заявил, что интернет-продажи за три месяца, начиная с марта, выросли на 45%, в основном за счет повышенного спроса на одежду для дома и товары категории "спорт-шик", или того, что в последние годы стало называться "athleisure".

Согласно исследованию, проведенному в мае глобальной компанией по изучению общественного мнения YouGov, 11% молодежи в возрасте 18-24 лет купили что-то для себя на сайте Boohoo в предыдущие три месяца.

Лишь в июне Boohoo взяла под свой контроль торговые интернет-подразделения двух британских брендов — Oasis и Warehouse, — выкупив их за 5,25 млн фунтов (6,63 млн долларов)

В начале 2020 года Boohoo прибрала к рукам другие бренды, столкнувшиеся с экономическими трудностями и едва державшиеся на плаву — MissPap, Karen Millen и Coast.

Как Boohoo удалось повысить продажи в период локдауна?

Boohoo и другие принадлежащие компании бренды и линейки ориентируются на феномен "быстрой моды", когда торговые компании и магазины — как реальные, так и виртуальные — каждые две недели, а не сезонно, как это было раньше, обновляют свои коллекции, выпуская супермодные товары, но зачастую плохого качества, пригодные на один выход.

Успех Boohoo во многом обусловлен тем, что основная масса производимых вещей шьется именно в Британии, поэтому они смогли быстро переориентироваться, и, когда многие другие ритейлеры по-прежнему предлагали покупателям купальники, сарафаны и прочие непригодные для локдауна вещи, Boohoo начала шить и продавать пижамы, пеньюары, спортивные костюмы, толстовки и худи — то есть одежду, в которой удобно сидеть дома, на карантине.

Они быстро адаптировали и свой маркетинговый слоган "под карантин": "Неприятность эту вместе мы переживем, с любовью, Boohoo".

К проблеме того, за счет чего достигается эффект "быстрой моды" и какой урон он наносит планете, не раз привлекалось внимание общественности. В частности, в 2013 году, когда в Бангладеш погибли более 1000 человек, в основном женщины, при обрушении комплекса Rana Plaza, где находились фабрики по пошиву одежды, работавшие, в частности, на такие бренды как Mango, Matalan и Primark.

Что отличает нынешний скандал вокруг Boohoo, так это то, что "диккенсовские условия труда", как выразился один британский журналист, были выявлены на фабрике в английском городе Лестер.