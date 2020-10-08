"Слушай и делай все, что тебе скажут": как супермодели отпускают детей в модельный бизнез

Супермодель Кейт Мосс передала эстафету дочери: 18-летняя Лила Грейс недавно впервые вышла на подиум. Девушка числится в агентстве своей матери с 14 лет — и уже приняла участие в нескольких рекламных компаниях, однако в шоу до сих пор не выходила. Как супермодели отпускают детей в модельный бизнес, читайте в "Газете.Ru".

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Дочь супермодели Кейт Мосс — Лила Грейс Мосс Хэк — дебютировала на подиуме в рамках Недели моды в Париже. Девушка, которой 29 сентября исполнилось 18 лет, приняла участие в показе бренда Miu Miu 6 октября, выйдя в трех образах: физически шоу проходило в Милане, но транслировалось онлайн — в качестве одного из парижских. "Спасибо за то, что позволили мне дебютировать в шоу мечты", — написала начинающая модель в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lila Moss (@lilamoss) 6 Окт 2020 в 9:16 PDT

Лила Грейс Мосс, впрочем, уже не совсем новичок в модельном бизнесе: хотя на подиум во время дефиле она вышла впервые, в ее портфолио уже есть несколько строчек. В 14 лет девочка стала лицом салона красоты The Braid Bar, в 2018-м, в возрасте 16 лет, приняла участие в рекламной кампании Marc Jacobs Beauty и тогда же появилась на обложке журнала Dazed и была выбрана для съемок коллекции Miu Miu 2020 года.

Все это, наверное, вряд ли было бы возможно, если бы не родители Лилы Грейс. Она представляет модельное агентство матери Kate Moss Agency, которое та запустила в 2016-м, а журнал Dazed когда-то открыл ее отец Джефферсон Хэк (собственно, в 1999-м там на съемке он и познакомился с Кейт Мосс, отношения с которой продолжались четыре года).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lila Moss (@lilamoss) 18 Янв 2020 в 2:53 PST

Однако модные критики не раз отмечали унаследованное Лило Грейс от матери чувство стиля, а сама девушка многому учится у самой Кейт Мосс. "Перед началом съемок моего первого кампейна она сказала мне: "Слушай и делай все, что тебе скажут". Это было пугающе", — говорила она в интервью журналу InStyle. Лила Грейс вспомнила и о том, чему именно ее научили: "Усердно работай, будь вежлива со всеми, с кем я встречаюсь и всегда следи за тем, чтобы тебе было комфортно делать все, что бы ты ни делала".

Дети знаменитых моделей прошлого захватывают подиумы не первый год — и речь не только о Джиджи и Белле Хадид, мама которых, Иоланда, в прошлом сама делала карьеру в модельном бизнесе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kaia (@kaiagerber) 10 Окт 2019 в 4:25 PDT

Одна из самых известных "маминых дочек" — Кайя Гербер — уже несколько лет идет по стопам матери, Синди Кроуфорд: сегодня она наравне с сестрами Хадид и Кендалл Дженнер входит в число самых востребованных моделей мира. В возрасте 10 лет родившаяся в 2001-м девочка уже стала лицом детской линии Versace, в 13 лет подписала контракт с крупным агентством IMG, а на подиум впервые вышла в 2017-м — на показе Calvin Klein в Нью-Йорке. Вскоре она уже стала лицом Chanel и музой Карла Лагерфельда.

Сын Синди Кроуфорд, Пресли Гербер, тоже стал манекенщиком. "Будучи матерью двоих молодых людей, которые начали работать в индустрии моды, я, конечно, немного волнуюсь, — говорила об этом Синди Кроуфорд в интервью изданию Town&Country. — Но будем честны. Моим детям повезло в этом бизнесе, потому что они не пришли из ниоткуда. Люди знают, что я за ними приду, если они что-то сделают моим детям".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christie Brinkley (@christiebrinkley) 12 Июл 2020 в 4:08 PDT

Дело матери выбрала и Сейлор Брикнли-Кук, дочь модели Sports Illustrated Кристи Бринкли. Шесть лет назад в возрасте 15 лет она подписала контракт агентством IMG, в 19 снялась в купальнике вместе с матерью для обложки Sports Illustrated. В этом году 21-летняя девушка, однако, публично призналась, что страдает от телесной дисморфии, и невыразимые страдания ей причиняет любой замеченный ей недостаток фигуры.

"Рыдаю из-за своего целлюлита, позволяю жиру в моем теле испортить мне день, злюсь, потому что я не такая худая, как когда-то была, — написала Сейлор Бринкли-Кук в своем Instagram. — Телесная дисморфия и пережитая склонность к расстройству пищевого поведения усилились. По мере того, как я превращаюсь в молодую женщину, мое тело меняется каждый месяц, "контроль", который, как мне казалось, у меня над ним был, совершенно снят. Гормоны, эмоции, возрастающая боль".

Модель призналась, что когда она видит фотографии идеальных женщин в Instagram — стройных и с сияющей кожей — ей становится только хуже.

Однако закончила она оптимистично: Сейлор Бринкли-Кук рассказала, что ходит в тренажерный зал шесть раз в неделю, прекрасно питается и радуется от того, что у нее две ноги. "Заявляю, что у меня есть целлюлит и живот, который не всегда выглядит "приятным" <…> и что я на 100% несовершенное человеческое существо. И я дико горжусь своим телом!". Пост, как оказалось, был написан для того, чтобы призвать подписчиков последовать примеру автора и перестать ненавидеть собственную внешность.