Составлен ТОП-10 самых культовых вещей всех времен

Американцы составили список самой культовой, на их взгляд, модной одежды всех времен. Результаты опроса популярного ретейлера Farfetch со ссылкой на New York Post опубликовал портал Lenta.ru.

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На первое место рейтинга попали джинсы Levi's 501. Они были впервые изготовлены в 1873 году и благодаря удобному дизайну стали любимыми брюками многих звезд Голливуда, а также работников производств.

Второй в списке стала джинсовая куртка того же бренда, выпущенная в 1960-х годах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Levi's (@levis) 19 Май 2020 в 2:21 PDT

Третью позицию заняли кроссовки Nike Air Max.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nike Air Max (@air_max_90__) 5 Мар 2016 в 11:16 PST

На четвертой строке — футболки-поло нью-йоркской компании Ralph Lauren.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polo Ralph Lauren (@poloralphlauren) 16 Июл 2020 в 12:28 PDT

На пятом месте обосновались чемоданы и сумки люксового французского бренда Louis Vuitton.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 5 Май 2020 в 7:06 PDT

Далее в списке следуют сапоги-угги марки Ugg, куртка-бомбер и кеды Converse Chuck Taylors.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UGG® (@ugg) 21 Авг 2020 в 10:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chuck Taylors (@converse_chuck_taylors) 10 Сен 2015 в 11:18 PDT

Заключительными позициями в первой десятке стали резиновая обувь Crocs и джинсы американской фирмы Guess.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Crocs Shoes (@crocs) 28 Июн 2020 в 11:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GUESS (@guess) 24 Июл 2020 в 3:34 PDT

Респонденты также включили в рейтинг ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнечные очки модели Ray-Ban Wayfarers и сандалии Birkenstocks.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gucci Official (@gucci) 13 Авг 2020 в 9:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ray-Ban (@rayban) 5 Авг 2020 в 8:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Birkenstock Sweden (@birkenstock.sweden) 6 Авг 2020 в 10:30 PDT

"Сейчас, как никогда раньше, клиенты заинтересованы в совершении обдуманных покупок, которые выдержат испытание временем. От подержанных джинсов до дизайнерских вещей — покупатели готовы инвестировать в качественные вещи вне зависимости от тенденций моды", — подвел итог директор по устойчивому развитию Farfetch Томас Берри.