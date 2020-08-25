Составлен ТОП-10 самых культовых вещей всех времен

Американцы составили список самой культовой, на их взгляд, модной одежды всех времен. Результаты опроса популярного ретейлера Farfetch со ссылкой на New York Post опубликовал портал Lenta.ru.
На первое место рейтинга попали джинсы Levi's 501. Они были впервые изготовлены в 1873 году и благодаря удобному дизайну стали любимыми брюками многих звезд Голливуда, а также работников производств.
Второй в списке стала джинсовая куртка того же бренда, выпущенная в 1960-х годах.
Третью позицию заняли кроссовки Nike Air Max.
На четвертой строке — футболки-поло нью-йоркской компании Ralph Lauren.
На пятом месте обосновались чемоданы и сумки люксового французского бренда Louis Vuitton.
Далее в списке следуют сапоги-угги марки Ugg, куртка-бомбер и кеды Converse Chuck Taylors.
Заключительными позициями в первой десятке стали резиновая обувь Crocs и джинсы американской фирмы Guess.
Респонденты также включили в рейтинг ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнечные очки модели Ray-Ban Wayfarers и сандалии Birkenstocks.
"Сейчас, как никогда раньше, клиенты заинтересованы в совершении обдуманных покупок, которые выдержат испытание временем. От подержанных джинсов до дизайнерских вещей — покупатели готовы инвестировать в качественные вещи вне зависимости от тенденций моды", — подвел итог директор по устойчивому развитию Farfetch Томас Берри.