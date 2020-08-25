Составлен ТОП-10 самых культовых вещей всех времен
Foto: Instagram/louisvuitton

Американцы составили список самой культовой, на их взгляд, модной одежды всех времен. Результаты опроса популярного ретейлера Farfetch со ссылкой на New York Post опубликовал портал Lenta.ru.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На первое место рейтинга попали джинсы Levi's 501. Они были впервые изготовлены в 1873 году и благодаря удобному дизайну стали любимыми брюками многих звезд Голливуда, а также работников производств.

Второй в списке стала джинсовая куртка того же бренда, выпущенная в 1960-х годах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Levi's (@levis) 19 Май 2020 в 2:21 PDT

Третью позицию заняли кроссовки Nike Air Max.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nike Air Max (@air_max_90__) 5 Мар 2016 в 11:16 PST

На четвертой строке — футболки-поло нью-йоркской компании Ralph Lauren.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Polo Ralph Lauren (@poloralphlauren) 16 Июл 2020 в 12:28 PDT

На пятом месте обосновались чемоданы и сумки люксового французского бренда Louis Vuitton.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 5 Май 2020 в 7:06 PDT

Далее в списке следуют сапоги-угги марки Ugg, куртка-бомбер и кеды Converse Chuck Taylors.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UGG® (@ugg) 21 Авг 2020 в 10:32 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Chuck Taylors (@converse_chuck_taylors) 10 Сен 2015 в 11:18 PDT

Заключительными позициями в первой десятке стали резиновая обувь Crocs и джинсы американской фирмы Guess.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Crocs Shoes (@crocs) 28 Июн 2020 в 11:43 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от GUESS (@guess) 24 Июл 2020 в 3:34 PDT

Респонденты также включили в рейтинг ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнечные очки модели Ray-Ban Wayfarers и сандалии Birkenstocks.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gucci Official (@gucci) 13 Авг 2020 в 9:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ray-Ban (@rayban) 5 Авг 2020 в 8:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Birkenstock Sweden (@birkenstock.sweden) 6 Авг 2020 в 10:30 PDT

"Сейчас, как никогда раньше, клиенты заинтересованы в совершении обдуманных покупок, которые выдержат испытание временем. От подержанных джинсов до дизайнерских вещей — покупатели готовы инвестировать в качественные вещи вне зависимости от тенденций моды", — подвел итог директор по устойчивому развитию Farfetch Томас Берри.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Woman

Sharing Options

1

Source

DELFI Woman

Tags

Мода Одежда
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Твой банк в твоих руках
DELFI Brand Studio Читайте также
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Продолжая модернизацию погрузочно-разгрузочной инфраструктуры, в Рижском порту открыт новый контейнерный кран
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта