Советы, как купить одежду нужного размера без примерки

Персональный стилист Сьюзи Хаслер раскрыла способ подобрать одежду нужного размера без примерки после снятия ограничений, введенных из-за Covid-19. Ее рекомендации со ссылкой на Daily Mail приводит Lenta.ru.

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Составьте список необходимых вещей. "Чем лучше вы подготовлены к посещению торгового центра, тем меньше времени вы потратите на поиск и просмотр одежды", — отмечает Хаслер.

Также она рекомендует заранее ознакомиться с ассортиментом выбранных брендов онлайн, чтобы понимать, на какие магазины не стоит тратить время.

Перед тем как отправиться на шопинг, стилист призывает покупателей определить тип своей фигуры и изучить таблицы размеров. "Измерьте длину ног, бедер, талии, плеч и бюста, чтобы понять, какой размер вам подходит в каждом магазине. Также убедитесь, что размер, указанный на вешалке, совпадает с тем, что указан на этикетке", — добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🌈Styled By Susie🌈 (@styled.by.susie) 12 Июн 2020 в 2:46 PDT

По словам эксперта, чтобы определить подходящий к тону кожи цвет, необходимо поднести выбранную вещь к лицу при хорошем освещении. Помимо этого, Хаслер не советует покупать одежду с чрезмерно ярким принтом, поскольку есть риск, что "случайная покупка" может не вписаться в гардероб.