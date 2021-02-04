Стиль "Внутри Лапенко", бабушкины шарфы и женские галстуки: какой будет мода 2021 года

Многослойность без логики, бабушкины скатерти, превращенные в плащи, очень много трикотажа и стиль "Внутри Лапенко" — исследователь моды Тим Ильясов рассказал Forbes Life, какие тренды будут актуальны в 2021 году.

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В моде 2021-го можно выделить четыре основных тренда: всевозможные проявления винтажности; комфорт, дом, уют и мягкость; переосмысление классики; новый гламур.

Наиболее интенсивное и явное — винтажно-инфантильное направление, тогда как курс на комфорт и переосмысление классики — направления моды длительные и более базовые. А о новом гламуре мы говорим как о движении, надвигающемся постепенно, но уверенно.

Метавинтажность



Тотальная винтажность и микс вещей из бабушкиного гардероба — это результат модной активности поздних миллениалов и зумеров. Не очень хорошо разбирающиеся в истории, молодые люди тем не менее вдохновляются абстрактным обобщенным прошлым. Оно кажется им забавным источником для ироничного цитирования, но не разделено на конкретные периоды. В современной моде нет однозначных отсылок к прошлым эпохам. Нельзя наверняка сказать, что в моде сейчас стиль 70-х или 90-х — среди трендов мы видим элементы разных десятилетий прошлого века, причем нередко детали очень разной винтажности перемешиваются в одном образе. В моде не конкретные периоды прошлого, а винтажный гардероб поколения условных мам и бабушек в целом.





Сериал "Внутри Лапенко" — хороший образец метавинтажности. В космосе героев Лапенко нет конкретного времени, одни персонажи откуда-то из перестроечных 80-х, другие — из 90-х, эстрадный певец вокализов в духе Эдуарда Хиля поет откуда-то из эры шестидесятников, а ведущий "Сдохни или умри" и вовсе представляет собой парафраз на телевидение нулевых. При этом все персонажи живут и действуют одновременно в условном "винтажном" мире. У молодого человека это обобщенное прошлое вопросов не вызывает, тогда как бумеры (люди, родившиеся после войны, когда в западных странах был всплеск рождаемости — бэби-бум. — Forbes Life) пытаются найти в героях Лапенко что-то реально историческое и обиженно заявляют: "Тогда так не было". Представителям поколения Z не так важна конкретика истории, им интересна лампово-аналоговая картинка, потому абстрактная, обобщенная и лишенная однозначной исторической привязки винтажность является одним из важнейших и длительных трендов, причем не только в моде, но во всей визуальной культуре.



Инфантилизм



Если говорить о сочетаниях вещей, то винтажные стили миксуются в модном образе максимально инфантильно — как если бы одевался пятилетний ребенок, в голове которого вещи еще не обросли социальными стереотипами. Вещь для него — открытое поле для творчества, она привлекает сама по себе, а не потому что является общепринятой, нормальной или одобряемой обществом. Ребенок еще не очень хорошо различает мальчиковое и девичье, нарядное и каждодневное, не знает, как носить вещи и как их правильно сочетать друг с другом. Он может надеть сразу три кофты, шорты поверх брюк, два платья и, разумеется, выберет все самое яркое, нарядное и блестящее.

Наша эпоха избавляется от стереотипов всех видов — это касается и одежды, и способов ее ношения, а главные двигатели культуры, идей и моды нашего времени — поздние миллениалы и зумеры — довольно инфантильны. В итоге получаются интересные модные стилизации: странная, лишенная логики, многослойность, не вписывающиеся в существовавшие ранее каноны сочетания цветов и фактур, блеск, сочетание дневного и вечернего, нарядного и строгого, брутального и романтичного.



Главный "пятилетний ребенок" современности, который любит резвиться в абстрактном бабушкином шкафу и весь мир вовлек в свою игру, — Алессандро Микеле, креативный директор Gucci. Вслед за ним молодые модники всего мира начали создавать внестереотипные образы, миксуя винтажные элементы. Неудивительно, что в 2020 году Gucci занял первую строчку в рейтинге брендов The Lyst (ежеквартальный список самых популярных брендов и товаров в мире моды. — Forbes Life).



Переосмысление эпох



Если рассматривать весь винтажно-инфантильный тренд в конкретных деталях, то мы увидим бахрому из хиппующих 70-х на одежде, сумках и обуви. Оттуда же к нам вернулся и пэчворк — лоскутная техника, которая порой проявляется весьма неожиданно, например Dolce&Gabbana представили коллекцию, где платья сшиты из отрезов тканей, оставшихся от прошлых сезонов. Макси-платья (например, у Dior ), тюрбаны и сапоги гармошкой — все это тоже родом из 1970-х. Параллельно в образ добавляются "бабушкины жемчуга", винтажная бижутерия и бабушкины же скатерти и кружевные салфетки, превращенные в плащи, брюки и клатчи.





Из 80-х в актуальной моде — широкоплечие power suits, введенные когда-то в моду Джорджо Армани, и объемные кружевные отложные воротники, какие носила принцесса Диана. Из 90-х — кожаные плащи и мешковатые джинсовые бомберы, из "нулевых" — пояса в виде золотых цепей, леопардовые шубки и объемные воротники из крашеного меха (но уже не натурального).

Винтажность работает и как хорошее оправдание для романтических образов. Наша эпоха иронизирует над нарочито женственным стилем — в эру победившего феминизма нежно-романтичный стиль с рюшами, бантами и белокурыми локонами выглядит архаичным. Но если платье с рюшами винтажное (или в винтажном стиле) и хорошо приправлено деталями в духе прошлых эпох — образ становится вполне правомочным.

Домашний офис



2020-й пандемический год вынудил огромное количество людей работать дома и общаться с коллегами в Zoom. Домашний "офисный" стиль, разумеется, мягче, легче и комфортнее классического. Рубашки уступили место водолазкам и джемперам, классические деловые пиджаки — повседневным, из мягкой шерстяной фланели или вовсе трикотажным. Уютный, мягкий, объемный, свободный и комфортный трикотаж — важный тренд, как и стилизации в элегантном, но все-таки пижамном стиле.





Любопытная деталь — мужчины все больше отказываются от галстуков , а вот в женскую моду галстуки, напротив, ворвались в 2020 году и продолжают активно развиваться в гардеробах 2021-го. Это не первый раз, когда галстуки оказываются в женской моде. В конце 80-х — начале 90-х популярны были мужские галстуки на женщинах, однако нынешний галстук лишь формой напоминает о своем гендерном прошлом, но сделан он из фатина, органзы или тонкого шелка. То есть это не обычный деловой галстук, изъятый из мужского шкафа, а заново придуманный модный аксессуар.



Ожидание праздника



Еще одна линия моды — новая нарядность, новый гламур. Она в какой-то степени идет вразрез с пижамно-комфортным трендом, но современная мода, в принципе, не едина и противоречива. За 2020 год многие люди устали от бесконечных пижам и домашней одежды — хочется праздника, нарядности, светскости, блеска. Кризисы почти всегда приносят за собой блестящие и гламурные моды, и наше время не стало исключением.

Блеск, пайетки, эффектные аксессуары и перья, яркие детали и прочая нарядность все больше обозначаются в коллекциях, пока еще аккуратно, но тенденция намечена, и, как только будет возможно, блеск и гламур вернутся в полной силе. Слово "новый" в словосочетании "новый гламур" играет важную роль. Блеск "нулевых" или роскошь Голливуда 30-х не вернутся в чистом виде — это будет гламур, помноженный на социальную повестку, новую этику, феминизм и другие аспекты современной жизни.

Цвета, фактуры и принты



Говоря о трендах, принято ориентироваться на заявленный Pantone набор главных оттенков и, конечно, цвет года. В этом году Pantone обозначил два цвета года (что случается крайне редко): безупречный серый и сияющий (освещающий) желтый.

Pantone — компания с колоссальным опытом и репутацией, потому обычно за ее цветовыми предсказаниями пристально следят. Но, на мой взгляд, они фиксируют не будущий тренд, а нисходящий — практика показывает, что пресловутый цвет года, о котором так много говорят, в реальной моде отражение может и не найти. Например, желтый активно заявил себя еще в 2019 году и проявлялся в 2020-м — это уже существующий не первый сезон тренд. А вот к базовому мягкому серому цвету вопросов меньше. Он тоже уже появлялся в трендбуках, но на авансцену моды действительно вышел в пандемическое время.

Помимо Pantone есть и другие компании, определяющий свой, альтернативный цвет года. Выбор крупного производителя красок Benjamin Moore мне кажется более органичным, а главное — он отчетливо прослеживается в моде (как в одежде и аксессуарах, так и в интерьерах) — это приглушенный, пыльный серо-зеленый.

В целом мягкая, пыльная сине-серо-зеленая гамма является одной из наиболее актуальных как в женской, так и в мужской одежде. Грязно-бирюзовые оттенки, серо-ментоловые и сизые, все цвета городского неба, приглушенные версии изумрудного и цвета застиранных джинс — все идет в ход.



Также одна из активных палитр — винтажная, охристо-кирпичная, родом из 70-х, когда все цвета будто в сепии. Здесь будут присутствовать бежевые оттенки во всех вариациях: от бледно-кремовых и молочных до верблюжевых и экрю, а также песочные, рыже-коричневые и терракотовые, красно-бурые и ржавые.

Винтажность правит бал и в трендах на принты. Основной актуальный рисунок на ткани — винтажная клетка всех видов: британская классика (виндзорская клетка, "принц Уэльский"), клетка "виши" (желательно желто-коричневой гаммы) и не слишком яркие тартаны ("шотландка").

Наконец, что касается фактур, домашний 2020 год привнес идею казуальности и комфорта во все. Основные фактуры — естественная помятость и трикотажная мягкость. Так что можно не сильно озадачиваться идеальным отутюживанием вещей. Быть одетым "с иголочки" в 2021-м не актуально.