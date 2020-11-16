Стилист Кристина Приданова: "В этом сезоне сумка тоже должна быть теплой"
Foto: Instagram/maxmaraeesti

Если вы любите сумки и готовы в них инвестировать, то в этом сезоне две интересные красотки могли бы пополнить вашу коллекцию. Подробнее о них рассказывает стилист Кристина Приданова.

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Первая теплая сумка в буквальном смысле слова. Другими словами, из теплых материалов, из которых нам привычней видеть зимнюю одежду. Пушистые, вязаные, с начесом, из меха натурального или искусственного.

На самом деле ничего нового — сумки из меха были в зимних коллекциях всегда, но в этом году они действительно актуальны. В подборке сумки из коллекций и нового сезона FW 2020/2021 и 2015-2019 годов.

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Публикация от Kristina Pridanova (@kristina.pridanova)

А вот самая оригинальная и необычная, отличающая этот сезон, ВЯЗАНАЯ сумка. Так что, ели дружите со спицами, можете связать себе сумку какую хотите и быть в тренде!

Вторая актуальная сумка, тоже теплая и более универсальная по сравнению с предыдущей — стеганая или дутая (puffy bag).

Она может напоминать своим внешним видом стеганое одеяло, подушку, декоративный пуф. Материал может быть любым. Размер тоже — от миниатюрной, до объемной торбы.

Похожего плана дизайн предлагают и дорогие бренды, и демократичный масс-маркет, и среднего уровня магазины. Каждая сможет найти себе вариант по вкусу и возможностям.

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Публикация от Kristina Pridanova (@kristina.pridanova)

Кстати, отлично впишется в гардероб и молодой девушки, предпочитающей спортивный стиль, и элегантной дамы, желающей выглядеть актуально. В первую очередь нужно ориентироваться на материал. К пуховику подойдет сумка из плащевки или балони. К шерстяному или кашемировому пальто лучше выбрать кожу.

Помните, что именно аксессуары ярче всего выдают вашу осведомленность в модных транформациях.

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DELFI Woman

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DELFI Woman

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