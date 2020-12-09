Топ трендов праздничных нарядов к этому Рождеству и Новому году

Несмотря на то, что в этом году новогодние праздники нельзя отмечать в большой компании и лучше всего остаться дома, это не повод отказать себе в радости выбрать красивый наряд. Возможно, определиться с выбором вам помогут консультанты по стилю мультибрендового магазина "Van Graaf", которые обобщили информацию о модных трендах праздничных нарядов этого года.

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Ленты

Изысканные ленты в одежде или обуви — в любом случае это придаст явно женственное настроение общему облику. Если выбрать туфли на высоком каблуке, главным элементом которых являются ленты, например, туфли перевязаны лентой, обвивающей пятку и часть щиколотки, то это будет отличным решением для того, чтобы стопа выглядела более изящной. Таким образом и весь облик в целом будет выглядеть женственным и хрупким. Точно также и с лентами в одежде: если хотим подчеркнуть линии фигуры и плечи, обязательно надо выбрать праздничное платье с этими элементами одежды.

Брючный костюм

В любой жизненной ситуации брючный костюм — это одежда, сама по себе обозначающая "стильно"! В эти праздники, выбрав однотонный брючный костюм, мы попадем в десятку. К этому сочетанию одежды подходит самый разнообразный грим и укладка волос, можно также украсить себя впечатляющими аксессуарами. Если решим надеть брючный костюм, то этот смелый стильный шаг заставит нас идти до конца, что означает — найти как можно более выразительный цвет, который подходит именно Вам. Результат будет превосходный.

Шелковистые ткани

Ничто так не придает ощущение праздника, как шелковистая и свободно ниспадающая по фигуре ткань. На самом деле ощущения, которые возникают, если надеть платье такого типа, простираются еще дальше — благодаря струящемуся крою и легкой ткани, любая женщина в таком наряде чувствует себя более женственной, свободной и элегантной. Среди привычных цветов праздничной одежды обычно преобладают темные оттенки, серебро и золото. Однако платье из шелковой ткани может быть и любого другого цвета или с различными принтами — праздничное настроение такому платью придает его нарядная ткань.

Сумки Clutch

Точно так же, как джинсы в повседневной жизни, никогда не выйдут из моды и сумки clutch как в обычные, так и в праздничные дни. Да и зачем, если они могут быть такими разнообразными? У каждой из нас в шкафу может быть сумка clutch для любой жизненной ситуации, Рождество и Новый год — не исключение. Конечно, для этих целей лучше выбрать сумку такого дизайна, которая не будет вступать в конфликт с мотивом выбранного наряда. Сумки clutch могут быть самых разных цветов, из имитации кожи или из ткани, их могут украшать надписи, принты, флиттеры или изящные цепочки — каждая из нас является повелительницей собственного стиля и, если довериться своему внутреннему голосу, выбор сумочки clutch станет попаданием в десятку.

Яркие цвета

Нет ничего лучше ярких цветов в то время, когда за окном быстро темнеет и устанавливается холодная погода. Именно так мы можем воплотить свою визуальную идентичность. Иногда единственной причиной, по которой мы не выбираем яркие и выразительные цвета, являются отговорки, которые мы для себя придумали. Эти времена прошли! Даже если в будни мы ходим в одежде классического стиля, праздник должен стать тем временем, когда мы позволяем себе немного больше, таким образом удивляя самих себя и окружающих. Почему бы в этот праздник не надеть яркое розовое платье? Почему бы не акцентировать свой общий облик выразительным красным жакетом? Мы можем все это, и это даже нужно!