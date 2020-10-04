Тренды осени 2020 года: советы стилиста, на что следует обратить особое внимание

Сентябрь 2020 года выдался настолько солнечным и теплым, что многие шутили на тему того, что это и не осень вовсе, а продолжение лета. Тем не менее рано или поздно наступит настоящая осень и придется всерьез задуматься о смене гардероба. Чтобы выглядеть модно, достаточно добавить в него 5-7% трендовых вещей, считает стилист Мария Лысак. В беседе с DELFI Woman она рассказала о трендах этого сезона и раскрыла нюансы, на которые нужно обращать внимание при покупке.

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Кожа

Кожа (натуральная и эко) — этот тренд живет с нами не первый сезон и сейчас находится на пике своей популярности.

В такой одежде достаточно тепло и такая одежда добавляет объем, поэтому, если у вас есть проблемные зоны, не одевайте их в кожу: если сильно хочется, то нужно смотреть фасоны с дополнительной вертикалью (юбка на запах, вещи с асимметрией, рубашки не застегивать до конца) или total look в одном цвете.

Не рекомендуется покупать такие брюки/юбки/рубашки, если вы планируете сидеть в них в офисе целый рабочий день.

Кожа добавляет образу гранжу. Если вы хотите выглядеть милой, романтической, то стоит комбинировать с каблуками, платками, оборками и другими элементами гардероба, которые сделают образ более женственным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oscar de la Renta (@oscardelarenta) 22 Сен 2020 в 11:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LUISAVIAROMA (@luisaviaroma) 18 Сен 2020 в 5:29 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alberta Ferretti (@albertaferretti) 18 Сен 2020 в 9:00 PDT

Вязаные жилеты

Этот тренд залетел "на ура" и неудивительно, поскольку есть множество фасонов, что позволит выбрать каждому свое. Обратите внимание на следующие моменты.

V-образный вырез и разрезы по бокам визуально вытягивает рост и удлиняет шею.

Яркие цвета и принты — придают объем.

Можно носить поверх рубашки/футболки/водолазки и на голое тело с блейзером или без (если погода позволяет).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Massimo Dutti (@massimodutti) 5 Авг 2020 в 5:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANGO (@mango) 2 Сен 2020 в 12:45 PDT

Шелковые брюки

Все мы свыклись с шелковыми юбками и платьями, но в этом сезоне особой популярности набирают именно легкие, прямые от бедра брюки со струящейся ткани.

Такой фасон брюк не имеет противопоказаний. Важно обратить внимание на две позиции:

качество ткани — слишком тонкая ткань будет подчеркивать все погрешности фигуры (если таковы присутствуют), а также удешевить образ;

цвет — темные оттенки будут смотреться более выигрышно, на эту осень советую обратить внимание на черные, серые, карамельные оттенки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mytheresa (@mytheresa.com) 6 Авг 2020 в 5:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Philosophy di Lorenzo Serafini (@philosophyofficial) 14 Авг 2020 в 6:31 PDT

Брючный костюм тройка

Присутствует множество вариантов на рынке в разных ценовых сегментах. Главное подобрать фасон, который будет по душе. Можно рассматривать широкие брюки, а можно более классический вариант с прямыми, жакет, также может быть оверсайз или же приталенный. Здесь важно именно наличие трех единиц, которые будут смотреться великолепно как комплектом, так и по отдельности сочетаться с другими элементами гардероба.

Лучше всего выбрать костюм в базовых оттенках, снова таки, чтобы легко сочетался с другими вещами. И еще один нюанс при выборе костюма — жакет должен держать форму, как в расстегнутом, так и в застегнутом виде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lowclassic_seoul 20 Фев 2020 в 3:11 PST

Джинсы и брюки Wide leg или свободные от бедра

Тренд, который актуален уже не первый сезон, хорошо подходят девушкам с широкими бедрами и в общем хорошо смотрятся на всех фигурах.

Обратите внимание на джинсы с отворотом внизу (как на фото), они только появляются и точно будут с нами еще несколько сезонов. Эту же модель мы можем наблюдать в новой коллекции Виктории Бекхем "Весна/Лето 2021", поэтому смело покупаем. Такие джинсы могут визуально "забрать" рост, если отворот слишком контрастный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 22 Сен 2020 в 10:04 PDT

Обувь и верхняя одежда

Тренды обуви:

массивные ботинки или Combat boots в стиле Dr Martens;

квадратный носок — этот тренд только набирает популярность, поэтому, если планируете покупку на несколько сезонов, стоит обратить внимание именно на этот вариант;

ботинки наездников — важно, чтобы не прилегала плотно к икре, тогда ножка будет казаться более изящной и хрупкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hermès (@hermes) 7 Сен 2020 в 9:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LUISAVIAROMA (@luisaviaroma) 18 Сен 2020 в 5:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от & Other Stories (@andotherstories) 20 Авг 2020 в 5:46 PDT

Тренды верхней одежды:

стеганные бомберы хорошо впишутся в любой гардероб, они представлены в основном в базовых оттенках;

верхняя одежда с подплечниками — не рекомендуется тем, у кого широкие плечи, визуально будет еще больше расширять, но в таком случае стоит обратить внимание на спущенные плечи, линия плеч смягчается и выглядит гармонично;

укороченное пальто в стиле 60-х, как на показе Marc Jacobs, отличный вариант для женственного и романтического гардероба, но также хорошо будет смотреться на контрасте с массивными ботинками, к примеру, или добавит изящности деловому гардеробу;

классические бежевые тренчи в этом сезоне заменяем на цветные и этим же делаем образы более интересными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Mara (@maxmara) 24 Сен 2020 в 12:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ARKET (@arketofficial) 10 Авг 2020 в 6:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Totême (@toteme) 23 Сен 2020 в 2:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Marc Jacobs (@marcjacobs) 30 Авг 2020 в 4:56 PDT

Головные уборы

Платки — это первое, что хочу отметить. Актуальны разные модели, ткани, фактуры и способы ношения, от шелковых — завязанных как бандана к вязаным, теплым в "бабушкином" стиле. Также можно комбинировать шелковый платок с другими головными уборами, например, с панамой, о которой мы дальше и поговорим, так как она тоже является трендом.

Панама с летнего сезона переходит в настоящий, меняется только ткань на более плотную и цветовая гамма.

Носим как самостоятельный аксессуар или же, как говорилось раньше, с шелковым платком, который не завязываем, а пускаем свободные концы на плечи. Такой прием дополнительно вытянет лицо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Street Style Stream (@streetstylestream) 18 Фев 2020 в 2:02 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dior Official (@dior) 26 Авг 2020 в 5:12 PDT

Бейсболки носят не только со спортивными костюмами, а внедряем в свой повседневный гардероб. Отлично сочетается с блейзерами оверсайз, тренчами и даже с женственными платьями. Самая популярная модель — из нейлона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VETEMENTS (@vetements_official) 19 Сен 2020 в 7:50 PDT

Шапка "Бинни" (вязаная с отворотом) и различные шляпы также не теряют своей популярности.

Примеряем, экспериментируем, находим то, что нам по душе и помним, что правильно подобранный головной убор всегда добавит особого шарма.

Шерстяная рубашка



Шерстяная рубашка как неотъемлемая часть осеннего гардероба.

Очень нашумевший тренд, который стоит приобрести. В первую очередь это универсальная вещь, которая хорошо сочетается со всем, также она легко заменит верхнюю одежду, а в лютые холода согреет лучше свитера. Во-вторых, на рынке сейчас представлено, такое количество вариаций этой вещи, что каждый сможет подобрать под свой стиль и кошелек.

При покупке смотрите на то, чтобы рубашка не заканчивалась в самых широких местах — это будет вас полнить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NANUSHKA (@nanushka) 23 Авг 2020 в 6:00 PDT

Для еще большей актуальности вещей, о которых мы рассказали, важно не забывать о цвете. Каждый сезон Институт цвета Panton публикует палитру модных оттенков, и эта осень — не исключение. Чтобы вам было легко ознакомиться с цветами сезона, оставим их здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Francoeur Style Styliste perso (@francoeurstyle) 24 Июл 2020 в 3:57 PDT

И еще об одной тенденции. Везде наблюдается принт "клетка" в разных интерпретациях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fashion (@streetstylegallery___) 18 Сен 2020 в 11:25 PDT

Внедрять тренды в свой гардероб можно постепенно, чтобы успевать свыкнуться с новыми образами, ведь в стиле главное — это личность.